Trotta aseguró que "la escuela puede ser un lugar seguro"

El ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta estuvo en Bariloche, donde recorrió distintos establecimientos junto con la gobernadora Arabela Carreras. Al ser consultado por el regreso a clases presenciales, aseguró que "la escuela puede ser un lugar seguro, con distanciamiento, uso del tapaboca, ventilación y entrada escalonada".

En medio de los permanentes cuestionamientos por parte de los sindicatos, el funcionario nacional confirmó que la vuelta a las clases de manera presencial "es el desafío que tiene la sociedad argentina", al tiempo que no condicionó el regreso con la vacunación al personal docente y no docente, aunque los consideró "prioritarios" y que integran los "primeros grupos inmunizados", la imposibilidad de avanzar con el plan de vacuna contra el coronavirus no impediría el regreso a la presencialidad.

En este sentido agregó que se espera contar con las dosis suficientes para cubrir la vacunación de más de un millón de profesionales del sector educativo.

No hemos superado la pandemia, no es lo mismo que en marzo 2020 pero la escuela no es el lugar inseguro que algunos quieren instalar

"Podemos tener un regreso a la presencialidad con el distanciamiento", aseguró Trotta, quien reconoció que la escuela será distinta a la del mes de marzo del año pasado y dejó en claro que "los chicos no podrán ir de manera simultanea".

Para el ministro, "en Argentina y en el mundo, lo que confirma la presencialidad son los protocolos. Los vigentes fueron aprobados el 2 de julio aunque tendrán pequeñas modificaciones y cada provincia lo adaptará según sus contextos”.

Trotta dejó en claro que “no hemos superado la pandemia, no es lo mismo que en marzo 2020 pero la escuela no es el lugar inseguro que algunos quieren instalar”.

En tanto que sobre la vuelta a clases presenciales en las universidades, el ministro aseguró que son autónomas y que tienen el poder de decisión en cuanto al protocolo que utilizarán, de todas maneras desde el gobierno nacional se les pidió que "prioricen las prácticas que no se pueden suplantar por la virtualidad”.

El funcionario junto con la gobernadora Carreras recorrió las obras del CET 28 y lo citó de ejemplo para apuntar contra la oposición: "venimos a reconstruir parte de lo que otros destruyeron, esta obra empezó la gestión de Cristina Fernández y el gobierno de Macri paralizó”. Y aseguró que “hubo un retroceso del 33% en la inversión educativa” durante el gobierno anterior: “Deberían explicar a cientos de miles porqué abandonaron el programa conectar igualdad, porqué rompieron los consensos que había logrado la sociedad argentina”.