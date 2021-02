El estado de las escuelas es el debate para volver a clases

UnTER asegura que si las escuelas no están en condiciones no habrá presencialidad.. Foto: Gentileza Prensa UnTER

Como estaba previsto, después de un año sin actividad presencial, los equipos directivos y los supervisores volvieron a las distintas escuelas, y mañana será el regreso de todo el personal docente. Mientras, desde el gobierno provincial intentan aclarar que se firmaron los contratos con las empresas y los convenios con los municipios para garantizar que los edificios estén en condiciones, pero por el lado del sindicato UnTER ratificaron que no habrá presencialidad si las escuelas no cumplen las condiciones edilicias y el protocolo sanitario por el coronavirus.

En Río Negro, la gobernadora anunció el domingo 15 de marzo del año pasado que desde el lunes siguiente no habría clases por el avance del coronavirus. Precisamente desde el día siguiente ya no hubo chicos ni docentes en las escuelas. En algunas, fueron los porteros durante un tiempo, pero luego está tarea fue interrumpida. Lo cierto es que después de casi 11 meses, y cuando debería anunciarse el regreso de las clases presenciales, las escuelas no están en condiciones.

Si las escuelas no están en condiciones epidemiológicas, edilicias, si faltan los insumos necesarios y el personal suficiente para realizar las técnicas de limpieza, no podemos pensar en una presencialidad

“Si las escuelas no están en condiciones epidemiológicas, edilicias, si faltan los insumos necesarios y el personal suficiente para realizar las técnicas de limpieza, no podemos pensar en una presencialidad”, expresó hoy Claudia Asencio, secretaria de Salud en la Escuela de UnTER Central, quien remarcó que "la premisa es la escuela segura, el cuidado de la salud y la vida”.

Desde el Ministerio de Educación informaron que los insumos de limpieza estarían comprados y disponibles en las escuelas, "es importante que esto se chequee y que sea constante. En ninguna institución puede faltar insumos de limpieza ni de aseo personal. El protocolo establece que deben estar garantizados y hacerse un control y seguimiento”.

Mientras, la gobernadora Arabela Carreras aclaró que "puede ser que vayan apareciendo dificultades. A medida que descubrimos situaciones, se van abordando. Hay que tener en cuenta que los porteros no han estado yendo. Poner las escuelas en condiciones será la tarea durante todo este mes".

Y explicó que los establecimientos "estuvieron cerrados un año entero, de modo que seguramente habrá cosas para corregir, para limpiar", y aseguró que los recursos están garantizados para que no falte nada, además de que "se contrataron las empresas para los arreglos necesarios y que los municipios con los que la provincia tiene convenios, garantizaron los trabajos".

Sobre el protocolo epidemiológico aprobado por Salud Pública, reconoció que "se requiere mucho detalle de cómo se va a trabajar la burbuja y si la institución permite la vuelta a clases de todos al mismo tiempo o de forma escalonada y, cómo se aplicará el protocolo en caso de contagios".