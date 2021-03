El fiscal dijo que no hay certezas de intencionalidad

El fiscal que investiga el origen de los incendios registrados en la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer señaló que “se encuentra investigando lo que pasó, pero inicialmente no tenemos certeza de si hubo intencionalidad o no. No puedo asegurar que haya habido intencionalidad"

Confirmó que hay 3 legajos de pesquisas desde El Hoyo, Cholila y Lago Puelo. Señaló que “no estoy buscando intencionalidad, primero tengo que saber qué pasó y luego determinar si fue intencional. No investigo a un grupo que prendió fuego” señaló al diario Jornada de Chubut

De todas maneras, no descarta otros orígenes al analizar cada incendio ocurrido esta semana, uno de los cuales, deriva del foco en Cuesta del Ternero desatado en El Maitén que afectó a Mallín Cumé.

Recordó que el año pasado, un incendio de proporciones se originó por una falla en el tendido eléctrico, como antecedente. “No puedo comenzar de adelante para atrás, primero tengo que determinar qué pasó y después ver si hay responsables”, indicó

En la investigación trabajan la Superintendencia de Bomberos y División Siniestros de la Policía Federal en peritajes y recolección de indicios. También interviene la policía de Chubut