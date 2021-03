"No me quedó nada, con mucho dolor suelto mi casita"

“Acá vivía yo. Cada día salía de casa y agradecía el bosque, el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros, los mates en la escalerita de la casita... acá fuimos felices muchas personas!! La casita acogió a mucha gente hermosa y estaba llena de recuerdos y risas y llantos e intensidades", publicó Gretel Eliana Reguiló en sus redes sociales, luego de perder todo. Ella, su pareja y sus dos hijos se quedaron con lo puesto, así como cientos de vecinos de El Bolsón, Epuyen, Lago Puelo, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo y Cholila, que las llamas en horas solo dejaron cimientos.

Gretel y su pareja, perdieron todo. Las llamas consumieron su vivienda en horas.

(Foto: Discover.arg)

Gretel es de Cerro Radal, una pequeña localidad y zona rural ubicada en el Departamento Cushamen, provincia del Chubut. El viento y las condiciones climáticas, hicieron que el fuego se propague rápidamente. El fuego arrasó con todo, y las familias se mostraron desesperadas y con una tristeza inmensa, se quedaron solo con lo puesto, en segundos.

"Tenía unas ventanas hermosas por donde entraba el sol y las gatas cuando las corrían los perros vecinos. Tenía mucha madera, tenía alma. Tenía todas las cosas de una vida armada paso a paso, recuerdos, fotos, libros, pelis, juegos, juguetes preferidos de mis pipis, sus cuadernos, su historia, sus dibujos, ropa, comida, amor a montones. Las mascotas Garras, Michina y Fefa. Tenía máquinas de coser, heladera, lavarropas, microondas, cafetera, pava eléctrica, impresora, guitarras, bici... pufff cosas materiales que ya siento que ni vale la pena mencionar. Toda, PERO TODA la vida que había construido estaba ahí", continuó escribiendo la vecina.

Bomberos y brigadistas, trabajaron y trabajan sin descanso.

(Foto: Discover.arg)

El fuego se llevo rodos los sueños de esta familia: "Tenía nuestro nuevo proyecto de fermentos que estábamos encarando con todo el amor y aprendiendo con mucho entusiasmo con mi cumpa de vida el Facu, que por suerte no se despega de mi lado. Tenía. Ya no tengo más. A alguien se le ocurrió que estaba bien arrasar con todo sin importarle nada. Y hoy eso. No tengo nada. De nada. Ni mis mascotas. Con mucho dolor suelto mi casita templo de Radal, y toda la belleza natural que la rodeaba".

Además, afirmó que quedaron en "Pampa y la vía, nos quedamos sin nada. Así que acá estamos para recibir todo lo bueno que venga. El detalle: el 15/3 cumplo 36 años. Es una gran manera de arrancarlos. Completamente despojada de todo, empezando de cero. Gracias casita por acogerme así, gracias Radal por tu grandeza”.

Más de 2000 hectáreas de fuego sobre el bosque nativo, se quemaron miles de viviendas.(Foto: Discover.arg)

Por su parte el ministro de Medio Ambiente Juan Cabandié adelantó que las llamas se originaron de manera intencional y que el gobierno nacional se presentaría como querellante. Inmediatamente volvió a la memoria una vieja amenaza de la RAM, que lidera Facundo Jones Huala, de prender fuego toda la comarca.

Llegué a Río Negro para recorrer las zonas afectadas por los incendios y coordinar las tareas de mitigación, junto a brigadistas, especialistas en el combate al fuego y autoridades que ya se encontraban trabajando en los focos. pic.twitter.com/4B5sWpSrON — Juan Cabandié (@juancabandie) March 10, 2021

La Policía del Chubut recibió expresas instrucciones del ministro de Seguridad y la cúpula de la fuerza se instaló en la zona damnificada para dirigir de cerca las investigaciones que permitan detectar de qué manera se desencadenó la tragedia que mantiene desaparecidas a 15 personas.