Es policía, golpeó a su ex y amenazó a la actual pareja

Fuera de control y con absoluta impunidad, una sargento de la Policía de Río Negro entró a la casa donde vive su ex mujer, sacó su arma reglamentaria y disparó al aire para amedrentar a la actual pareja de ella. Luego la agarró de cuello y con el arma aún en la mano comenzó a pegarle culatazos hasta dejarle el rostro deformado.

El hecho sucedió el pasado sábado, cuando el policía, que presta servicios en la Comisaria de Valle Azul, ingresó por la fuerza a la vivienda en la que su ex vive con su actual pareja. A los gritos, el hombre desenfundó la pistola 9 milímetros reglamentaria y disparó hacia arriba. Aturdidos por el estruendo, la pareja intentó detenerlo, pero el sargento le apuntó al hombre y lo amenazó con dispararle si intentaba defender a la mujer.

Luego agarró a la mujer del cuello y comenzó a pegarle fuertes culatazos. Entre golpe y golpe, volvía a amenazar al hombre para que no se mueva. En poco tiempo la cara de la mujer quedó destrozada con grandes cortes de los que brotaban muchísima sangre. Cuando descargó toda su furia, el policía se fue de la misma forma que ingresó, no sin antes volver a amenazarlos, esta vez les dijo que no realicen la denuncia porque era de la fuerza y nadie le iba a hacer nada.

Pese a la advertencia, y muertos de miedo, la pareja realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía descentralizada de Villa Regina, que pocos días después gestionó una orden de allanamiento para detener al sargento. durante el procedimiento en la casa ubicada en Regina, encontraron municiones de arma de fuego, un arma tumbera, varios envoltorios con marihuana y con cocaína.

La fiscalía caratulo la causa como tentativa de femicidio y homicidio. Además, según lo dispuso la Justicia, el sargento de la policía permanecerá detenido.