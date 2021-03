Múltiples denuncias por el mal estado de escuelas

El inicio del ciclo lectivo 2021, después de un año sin presencialidad se frustró por una huelga de cinco días votada por las asambleas docentes al no aceptar la propuesta del gobierno, pero más allá de la medida gremial, son demasiados los directivos que denuncian que , de todas maneras, no podrían iniciar las clases por el estado en que se encuentran los edificios, y porque ni siquiera cuentan con elementos sanitizantes para garantizar el “estricto protocolo” que el mismo Consejo Provincial de Educación impuso para todos los establecimientos.

Esta situación se repite en la capital y en prácticamente todo el interior de la provincia.

Hoy se conoció un comunicado de la Epet 3 del barrio Gregorio Álvarez informando que “ la escuela actualmente está funcionando de manera sobrecargada debido al faltante de cargos, docentes y directivos, entre otros. Con mucho esfuerzo humano, hemos garantizado el término del ciclo lectivo 2020 y sostenido el periodo de "proceso" con recursos y estrategias propias del cuerpo docente. Pero es nuestra obligación informar la realidad de nuestra escuela, HOY."

Continúan afirmando que "en nuestra EPET no están garantizadas las condiciones mínimas de salubridad ni la cobertura de cargos y horas cátedra faltantes".

La nota dirigida a los padres, sostiene que “es responsabilidad de los funcionarios de Gobierno garantizar las condiciones para que nuestra escuela sea un lugar seguro para los y las estudiantes".

Entre estas cuestiones, mencionan los siguientes puntos: "Protocolo COVID debidamente detallado y donde la responsabilidad del armado no sea únicamente de nuestra institución educativa. Garantizar y mantener los elementos de bioseguridad. Creación de dos aulas de segundo año, un tercer año y posiblemente un cuarto año de la especialidad Energía (pedidos, pero a la fecha no creados, y como en el 2020 no hubo repitencia, habrá más cantidad de estudiantes y faltará espacio físico. Creación y cobertura de cargos y horas cátedras, pedidos, pero sin respuesta concretas, para designar Director, Regente Técnica, Jefe General de taller, Jefe de Sección de Taller (turno vespertino),cargos de todas las materias para crear dos 2° años y un 3°, cargos de Preceptores , 7 cargos de Auxiliares de Servicio y cargo de Asesoría Pedagógica."

Paralelamente, otras escuelas hicieron saber que no podrían iniciar el dictado mixto de clases, porque no tienen elementos suficientes para garantizar a alumnos, docentes y personal, las condiciones sanitarias mínimas .

En esa línea se expresaron escuelas como la primaria 121, quienes denuncian falta de nombramiento de auxiliares y docentes, y faltante de insumos de bioseguridad. Escuela 159 y CPEM 58 de Plaza Huincul, escuela 351 de Plottier , 82 de Neuquén, y CPEM Nro 7 y EPET 4 , escuela 153, todas de Junín de los Andes.

Asimismo, en el norte neuquino personal docente de la escuela primaria N°206 de Varvarco informó a las familias y comunidad en general que el inicio previsto por el CPE para el día 03/03/20121, no se llevará a cabo, ya que el establecimiento no cuenta con los insumos que estipula el protocolo "Camino a la Presenciabilidad" (alcohol en gel, jabón líquido, servilletas, cartelería entre otros); el NO INICIO DE CLASES también se debe a la NO realización de arreglos en la institución solicitados oportunamente ,arreglos de baños, limpieza de tanques, diversos arreglos eléctricos, cambio de puertas en dos aulas, limpieza del predio exterior entre otros, y adhesión a la medida de fuerza propuesta por el gremio docente.

Por otra parte, desde ATEN provincia se dio a conocer un cronograma de actividades y convocatorias, a partir del miércoles 3 de marzo a movilizaciones locales “ marcha por la dignidad del salario, el trabajo y la defensa de la escuela pública ” En Capital, convocan en el Monumento al Gral San Martín a las 10 hs.

• Jueves y viernes 5 y 6: BANDERAZOS en las rutas, accesos a las ciudades y calles principales sin interrupción del tránsito.

• Sábado y domingo 6 y 7: actividades para hacer visibles nuestros reclamos en defensa de nuestro salario y las condiciones de enseñanza aprendizaje.

• Lunes 8. Actividades en el marco del paro feminista.

• Martes 9: asambleas y plenario.