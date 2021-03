Tragedia: encontraron el cuerpo del cuarto amigo

Tragedia en la laguna Carilafquen este domingo por la tarde a unos 100 kilómetros de San Martín de Los Andes. Cuatro amigos se encontraban pescando cuando sufrieron un desperfecto y el gomón en el que se transportaban se pinchó. Todos nadaron con el fin de llegar a la orilla sanos y salvos; uno de ellos no lo logró. Pasadas las 12 del mediodía de este lunes apareció el cuerpo del hombre de 39 años de nacionalidad paraguaya, que era intensamente buscado.

"Lamentablemente, encontramos el cuerpo hace minutos", sostuvo Salvador Vellido, Intendente de parque Lanín, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias, además, agregó que "ya llegó el fiscal para hacer el procedimiento que corresponde. Lo hallaron Bomberos voluntario de Junín de Los Andes, que trabajaron sin cesar desde la desaparición en conjunto con Gendarmería Nacional".



Uno de los sobrevivientes, en diálogo con el portal local Realidad Sanmartinense, conmovido sostuvo que: "Se nos pinchó el gomón y rápidamente empezamos a nadar hacia la orilla. Fue terrible porque los cuatro sentíamos que el agua nos chupaba hacia abajo. Nuestro amigo que venía detrás mío tenía zapatos de trabajo, dos pullovers y se ve que eso no ayudaba a que pueda nadar. No sé cómo llegamos hasta el borde de la laguna, no aguantábamos más. En un momento perdí mi buzo porque me pesaba. A pocos metros de llegar ayudé a mis otros dos compañeros a que se tranquilicen para poder llegar a salvo".

Además, contó que que intentó asistirlo, sin embargo "cuando me di vuelta a verlo ya no estaba más. Sentí que me moría en el lugar. Era volver a buscarlo y morir en el intento de salvar mi vida. Se me cruzó mi familia por la cabeza y sentí que no tenía que morir ahí". Aún no se sabe a ciencia cierta los motivos por el cuál su embarcación se averió. Tampoco se sabe si contaban con chalecos salvavidas o los elementos de seguridad pertinentes, ya que los tres amigos que se salvaron estaban en estado de shock, y no pudieron precisar mucha información. Efectivos policiales junto a autoridades de Parque Nacionales investigan lo sucedido.

Personal de Defensa Civil de Junín de los Andes, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Parque Nacional Lanín y agentes de la policía, recibieron el alerta de los sucedido pasada las 17 horas. Rápidamente se montó un operativo para llegar al lugar y una vez allí, comenzaron rápidamente con la búsqueda.