Le pintaron "puta" en la puerta y lo usó como mensaje

"Ayer el portón de mi casa estaba así cuando llegamos. Mi hija tiene 9 años, tuve que explicarle qué significa la palabra y por qué alguien lo pinto en nuestra casa, aunque en realidad esto último yo también me lo preguntó", comenzó a escribir Roxana Sandoval, en su cuenta de Facebook.

La mujer, vecina de Huinganco, se sorprendió este lunes, al regresar a su vivienda y ver la frase "puta", pintada con aerosol en la puerta de su casa. Lejos, de buscar a quién lo hizo, y vengarse, por decirlo de una manera, reflexionó y en primer lugar, busco la manera de poder explicarle a su hija que significaba: "Se me ocurren muchas cosas, aquí en Huinganco no es habitual, y hubieron de estás pintadas en otros lugares. La primer sensación, además de algo horrible fué ver cuánto dinero me quedaba para correr a buscar pintura y taparlo antes de que llegué mi hija. Después vino una amiga ya con todo el equipo lista para pintar", continuó relatando Roxana.

Consternada por el hecho sin encontrar respuestas, junto a su amiga, quién llevó un pote de pintura para tapar la frase, decidieron darle otro significado a lo sucedido: "Llegaron las lágrimas y salió la charla, este mal rato, este accionar se tenía que transformar en algo que nos dé la posibilidad de sentirnos y pensarnos como comunidad, por qué? hoy todavía alguien puede pensar que puede ser gracioso?."

Con respecto a los autores de este repudiable accionar, dijo: "Fueron apareciendo posibilidades de diferentes personas que pudieron ser, si fuera cierto que fueron pre adolescentes, salen muchas más preguntas, desde la certeza que no tienen espacios ni actividades de expresión, porque cuando pueden comprarse un aerosol se expresan así y no mensajes más amorosos, qué están recibiendo de los adultos, por qué están tanto tiempo solos en las calles y en las casas... Estamos iniciando en éste momento una jornada de expresión, música, pintura y concientización, ¿Qué generan nuestras acciones?".

Por eso mismo, la mujer, pidió colaboración del pueblo: "Nos sirve que se acerquen y participen, también pinturas y materiales que puedan usarse para pintar y embellecer de sentimientos".

Y por último, remarcó: "No es chiste pintar puta, en la casa de una mamá que cría sola a su hija. Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Esto tiene que terminar, es violento, genero muchas consecuencias este accionar".