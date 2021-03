Baja cantidad de contagios, pero llaman a no relajarse

La directora de políticas públicas, Mercedes Ibero señaló que en Río Negro los casos de Coronavirus van disminuyendo. Actualmente hay menos de 2.000 activos. Es la misma cifra que se logró en el mes de agosto del año pasado

Ibero detalló que la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra en un 73% y hay 51 camas libres. Afirmó que hay 64 camas ocupadas por Covid-19 y sostuvo que comparado con lo que tuvimos en algún momento, la situación es mucho mejor

Sin embargo y más allá de estos datos alentadores, Ibero explicó que "no es que no hay más casos nuevos. Hoy en la Provincia hay 182 casos nuevos y 172 activos y no nos olvidemos que la mejor vacuna que tenemos es el distanciamiento, el tapabocas y alcohol en gel. Debemos aprender a convivir con esos elementos"

La semana que viene se cumple un año del primer caso de Covid en la provincia de Río Negro. Por suerte después de un año de pandemia el sistema de salud no se colapsó en todo este tiempo”, concluyó