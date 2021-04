Murió el obispo emérito Marcelo Melani

Falleció el padre obispo Marcelo Melani este miércoles a las 7:45 de la mañana en Perú. Mediante un comunicado oficial fue transmitida esta noticia en el Facebook de la Diócesis de Neuquén. "Con mucha pena tengo que comunicarles que hace 15 minutos, a las 7.45 hs. de Perú, de este 14 de abril, ha fallecido nuestro queridísimo P. Marcelo Melani. Estábamos un poco esperanzados por la mejoría de estos días, pero su corazón no resistió", reza parte del anuncio.

Corría el año 2002 y la conflictividad social en Neuquén crecía exponencialmente. La crisis generada en la década menemista había provocado un daño importante. Quizás por vocación y otro poco por el deber de seguir el mandato de Don Jaime, Marcelo Melani ofreció siempre su modesto despacho de la diócesis como ámbito de negociación. Sin embargo cada vez que se le preguntaba si iba a oficiar de mediador, lo negaba con contundencia en su cocoliche característico, y luego explicaba "para mediar hay que estar por encima, y estos problemas nos afectan a todos", resumía, esta breve anécdota lo muestra como persona y sobre todo como sacerdote, quien tuvo que enfrentar procesos eclesiásticos en su contra por "abusos litúrgicos" e "impresiones teológicas", algo tan grave para el Vaticano como usar camisas con mangas cortas o no utilizar alba y estola durante sus misas en el interior de la provincia.

Los años pasaron y su huella quedó grabada profundamente en toda la provincia que se asombró al volver a recibir noticias suyas, aunque en este caso no eran buenas. Melani, obispo emérito de la diócesis neuquina, se contagió de Covid que le provocó una neumonía que agravó más su endeble estado de salud, luego de haberse contagiado dengue.

Monseñor Melani estuvo en Neuquén entre 2002 y 2011, luego se dedicó a acompañar a las comunidades salesianas. Precisamente la muerte lo encuentra misionando en Perú. Fue internado en el Hospital General de Pucallpa, en el área de Terapia intensiva por la gravedad del cuadro.

Hace unos años ya había anunciado que quería pasar el resto de sus días misionando en la Amazonía peruana. “Desde hace 48 años estoy como misionero en la Patagonia. Ahora siento que se ha renovado en mi ese llamado: ´Deja tu tierra`, porque la Patagonia es mi tierra", reconoció antes de irse y luego trazó un paralelismo con el momento de tener que dejar su Florencia natal durante la Segunda Guerra Mundial en compañía de sus padres.

Su salida de la Catedral neuquina, la que tantas veces abrió para referentes de la oposición, obreros, trabajadores estatales o todo aquel que necesitara ayuda, fue anticipada. Luego de nueve años como obispo, tuvo que renunciar ante el avance de dos denuncias anónimas que llegaron al despacho de Benedicto XVI. Para quienes debían juzgarlo, las faltas de Melani eran graves y se caratularon como "abusos litúrgicos" e "impresiones teológicas". Incluso ya le habían avisado que debía modificar su interpretación de la palabra de Dios.

En realidad, las denuncias fueron anónimas y hacían referencia a que utilizaba manga corta o no se vestía de cura para desarrollar las ceremonias. Una muestra más de los problemas importantísimos que resolvía y en los que fijaba postura el catolicismo en aquella época.

Conscientes de lo que representaba Melani para la comunidad neuquina, es que el Vaticano dispuso que su salida sea de manera moderada. Primero nombraron a Virginio Bressanelli para que acompañe la conducción de la diócesis y luego "le sugirieron" que debía presentar la renuncia, ya que el único capaz de solicitarla de manera formal era Benedicto XVI.

Un par de años antes de renunciar, Melani y un grupo de sacerdotes visitó el Vaticano y allí le habían bajado línea para que revise las prácticas litúrgicas, tanto propias como las de gran parte de los sacerdotes neuquinos, en el marco de la visita "ad límina" que realizaron.

Pese a la orden, Melani recibió el total apoyo de los sacerdotes neuquinos, encabezados por Rubén Capitanio, de Centenario, y también de los fieles. Claramente, a Benedicto XVI y a toda la conducción ortodoxa de la Iglesia les molestaba que Melani siguiera los pasos de monseñor Jaime de Nevares quien estuvo 30 años al frente de la diócesis y luego le siguieron Miguel Hesayne (Obispo de Viedma) y Agustín Radrizzani.

Melani nació en Florencia, Italia, el 15 de setiembre de 1938 y fue ordenado sacerdote para la Sociedad Salesiana de Don Bosco el 21 de marzo de 1970. Fue obispo de Viedma desde el 28 de junio de 1995 hasta el 9 de enero de 2002, cuando fue trasladado a Neuquén. En la Conferencia Episcopal Argentina presidió la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Sobre su vocación religiosa, siempre recordaba que "nuestra tía rezaba mucho, era una mujer de mucha oración y mi mama también. Los domingos íbamos todos a la Parroquia de la Santa Cruz, atendida por los franciscanos capuchinos. La vocación sacerdotal llegó después de muchos años, cuando nos trasladamos a Roma. Allí conocí a los salesianos. También estuve con los scout. En relación a mi vocación, tuve la suerte de que mi papá me apoyó en todo lo que hacía. Y yo no hice mucho para mi vocación, fue el de arriba que se ocupó de la cosa. Hice medio año de aspirantado antes de entrar al seminario en el colegio de los salesianos”.

Apenas se ordenó sacerdote, su primer destino fue la Patagonia. "Me habían hablado de ir a Comodoro Rivadavia, pero cuando llegué a Bahía Blanca me dijeron que en un año tenía que aprender bien el castellano. Luego me invitaron a Esquel y me quede nueve años. Allí aprendí a ser sacerdote y empecé a conocer los hermanos mapuches". Después volvió a Bahía como sacerdote, también en Bariloche y Junín de los Andes.

Luego de pasar algunos años en el interior de la provincia, cercano a las comunidades mapuches, Melani decidió dejar la Patagonia y emprender el viaje a Perú donde tenía pensado misionar. "Mi gen misionero siempre estuvo presente también cuando estuve como obispo. Con la carta del Papa Francisco sobre el Octubre Misionero Extraordinario, recibí una invitación para la 150 expedición de los salesianos al Perú. Eso me hizo volver a sentir ese bicho misionero dentro de mi corazón. Entonces lo reflexione y me puse a ver si venia del Señor. Y al final me ofrecí para ir a la Amazonía de Perú. Çestaré en Pucallpa, que en quechua significa tierra roja. Es al norte de Lima, cerca de Brasil. Hay como 3 o 4 pueblos originarios que los salesianos frecuentan. Esas personas necesitan alguien que los pueda escuchar. Por todo lo que me quede de vida estaré allí".

La diócesis de Neuquén se creó el 10 de abril de 1961 y cuenta hoy con 53 parroquias, 197 iglesias y capillas, 58 sacerdotes, 13 diáconos permanentes y 92 monjas, además de 20 centros educativos católicos. Un año después de la salida de Melani del obispado se produjo un hecho histórico para la comunidad católica neuquina y su relación con el pueblo mapuche, es que los restos de Ceferino Namuncurá fueron trasladados al santuario en forma de kultrún en San Ignacio, cerca de Junín de los Andes, donde habita la comunidad por el lonco Celestino Namuncurá.