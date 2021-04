Es médica, debe cubrir una guardia y sus colegas no la dejan pasar

Cristina Rango es médica emergentóloga, tiene 50 años, y trabaja en la provincia desde el año 1996. Este mediodía, contó al aire del Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias , que a pesar de que entiende el reclamo de salud, sus propios colegas en el corte de Junín de los Andes no la dejan cruzar para cubrir una guardia en San Martín desde las 14hs.

La médica, formada en el hospital Bouquet Roldán, y ex directora de Vital, relató: "Sigo trabajando en urgencias a pesar de que la provincia me debe entre 3 y 5 meses del año pasado, vengo a trabajar a San Martín, y el fin de semana voy a Loncopué porque cubro las zonas sanitarias del interior a requerimiento de la Provincia, y lo sigo haciendo aunque no me paguen. Los 3 cortes que pasé antes los crucé sin problemas, solo en Zapala me pidieron la credencial, pero en Junín no me dejan pasar"

"Les dije que yo entiendo que el Gobierno está actuando mal, pero ustedes también actúan mal si no me dejan pasar. Están haciendo algo que no corresponde" contó Rango.

"Llamá a San Martín, que alguien seguramente se queda en la guardia" fue la respuesta que recibió la médica por parte de los autoconvocados de Salud de Junín que le impidieron el paso y llegar a tiempo a cubrir su trabajo. "Acá alguien está meando fuera del tarro" dijo con gran enojo. "Estoy mirando al camión de Gendarmería, y no hacen nada" detalló.

"A mi la provincia me debe meses, pero sigo laburando. De la única manera que vamos a salir de esto es laburando, no sentaditos en una ruta, tomando mates, y creando conflictos" dijo la médica.