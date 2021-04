"En Neuquén ATE perdió toda ética y moral"

El secretario adjunto a nivel nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, continúa expresándose acerca del conflicto de salud en Neuquén, a 13 días de comenzados los cortes de rutas por parte de autoconvocados en reclamo contra la oferta salarial.

El rionegrino manifestó su preocupación y disparó fuerte contra Carlos Quintriqueo, secretario en la provincia de Neuquén, en el aire de La Primera Mañana por AM550 : "El comportamiento que mostró Quintriqueo desacredita a nuestra ATE no solo en la región sino en todo el país. Es cierto que las provincias tienen autonomía en nuestro sindicato, pero en este caso la acción ha sido con alevosía. Allí el sindicato perdió toda ética, toda moral".

"Esta histórica y justa lucha de los trabajadores de la Salud, pone en evidencia el comportamiento de esta conducción, pero desde hace mucho tiempo que se vienen produciendo un alejamiento, de los principios y los valores que caracterizan a ATE" aseguró el referente nacional, y sentenció: "ATE no suele abrazarse a los patrones. Evidentemente la cantidad de asados y cafes que se han ido tomando con los gobernadores y ministros, nos restaron capacidad de representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras".

En relación a el tiempo tomado para dar a conocer su postura, el dirigente dijo: "Nosotros desde la conducción nacional hemos sido en principio muy prudentes. Esperamos más de un mes desde que se iniciaron las protestas y 12 días de piquetes para expresar nuestro posicionamiento como conducción nacional, una consideración que nada tiene que ver con diferencias internas del sindicato, porque estamos orgullosos de ser un sindicato que tiene distintas corrientes de opinión que de manera democrática compulsan en las urnas y se someten a los afiliados cada 4 años".

En tanto Aguiar arremetió contra la falta de conducción y logros en el último año conseguidos por ATE Neuquén: "No se que ocurrirá en otros gremios, pero en el nuestro si en un año, como el pasado, como ocurrió en Neuquén se obtiene 0% de aumento, el dirigente termina preso, pero no termina siendo cómplice de lo que no ocurrió en otras provincias del país, porque en todas se otorgaron aumentos. Es comprensible y razonable lo que ocurre en Neuquén, más allá de dónde ha escalado".

No podemos seguir permitiendo que la complicidad de cierta dirigencia sindical continúe deteriorando de manera grave las condiciones de vida de las y los estatales. Tenemos la obligación de decir y demostrar a los neuquinos que una cosa es el sindicato y otra cosa sus dirigentes. Por eso decimos que el Gobierno debe dar respuesta a los trabajadores.

Escuchá la nota completa en AM550: