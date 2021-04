Avanza en Cipolletti la vacunación contra el Coronavirus

El sistema reprograma los turnos en caso de no asistir .

Mientras se mira con preocupación el incremento en la cantidad de casos de Covid en algunas zonas de Río Negro, también se espera la llegada de vacunas para completar la inmunización a los diferentes grupos de riesgo.

Esta mañana habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Natalia Fernández, jefa de campaña de la vacunación en Cipolletti. Señaló que “la ciudad no es ajena a la situación sanitaria que vive el país. De todas maneras, no se compara con las grandes ciudades, pero hay aumentos en la cantidad de casos. Eso lo notamos por eso seguimos insistiendo en las medidas sanitarias. Notamos que hubo un relajamiento en el cumplimiento de las medidas y necesitaríamos que se retomen esos cuidados porque despacito los casos van subiendo”

Agregó que “esta semana finalizamos con los mayores de 70 años. Y la semana que viene iniciamos con adultos mayores entre 64 y 60 años. Y el sábado se realizará una jornada de vacunación para personas de 18 a 59 años con factores de riesgo.

Fernández explicó que “hay mucho ausentismo, nosotros citamos 300 personas a la mañana y otras 300 personas a la tarde, con la idea de vacunar 600 personas por día. Y no todos vienen. Empezamos a convocar a 800 y ahora a 1000 personas. Pero el 100% no asiste. Uno puede prever que el adulto mayor puede tener dificultad para acceder a los mails o a la información digitalizada. Pero si, notamos que hay mucho ausentismo”

“Los que perdieron su turno el sistema lo reprograma automáticamente. Si no vienen lo cargamos y se reprograma. Los que no vienen los llamamos por teléfono para saber porque no vienen. Los que se inscriben son llamados, el sistema es dinámico”, señaló

La jefa de campaña de la vacunación de Cipolletti indicó que “siguiendo los lineamientos de Nación y con el fin de alcanzar una cobertura más amplia en la población objetivo en el menor tiempo posible se prioriza la primera dosis de vacuna contra la Covid-19. Y se reprogramó la aplicación de la segunda dosis”