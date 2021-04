Alumnos de la EPEA N° 2 de Plottier reclaman boleto estudiantil

Familias de alumnos que asisten a la escuela técnico-agropecuaria EPEA N° 2 de Plottier solicitaron a la Defensoría del Pueblo su intervención ante la quita del beneficio del boleto estudiantil de la línea interurbana que une la localidad con Neuquén, en la que sus hijos se trasladan a la escuela. En febrero de 2020, las autoridades de la Ciudad de Neuquén, establecieron la gratuidad del boleto estudiantil, pero no lo hicieron extensivo a los alumnos que concurren a la escuela señalada, por inconvenientes netamente administrativos y técnicos, con la argumentación de que las unidades interurbanas no pertenecen al servicio de transporte bajo su jurisdicción. Además, no cuentan aún con el sistema SUBE mediante el que los estudiantes de esta ciudad acceden al boleto escolar.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, en conjunto con la Defensoría del Niño y el Adolescente de la Provincia de Neuquén, convocaron el viernes a una reunión de trabajo a las autoridades de las áreas de transporte de los municipios de Neuquén y Plottier, y de la provincia, a los efectos de dar solución al problema planteado por los familiares de estudiantes respecto a la suspensión del beneficio del boleto estudiantil. Tal decisión administrativa, que se dio a fines del año 2018, originó reclamos de las familias ante las empresas concesionarias, sin obtener respuestas concretas.

Se trata de un grupo de alumnos que residen en la ciudad de Neuquén y que utilizan el transporte interurbano de las líneas Autobuses Neuquén/Autobuses Santa Fe para trasladarse hacia la escuela. A partir de un convenio del año 2006 entre los municipios colindantes, este servicio quedaba bajo la órbita de la Municipalidad de Plottier, quienes en su momento habían establecido un subsidio que beneficiaba a los estudiantes independientemente de su lugar de residencia, hasta que el mismo fue suspendido hacia finales del año 2018.

Los jóvenes residentes en la Ciudad de Neuquén, que utilizan el servicio de transporte urbano, están habilitados para acceder al beneficio de la gratuidad de boleto, a través de la tarjeta Sube, implementada en la Ciudad de Neuquén. Sin embargo, estas unidades interjurisdiccionales, además de no formar parte del sistema de transporte urbano de esta última ciudad, cuentan con un sistema electrónico distinto, por lo que representa un escollo más para acceder al beneficio. Por su parte, el municipio de Plottier argumentaba que, en ese marco, estaba financiando a jóvenes que no pertenecen a su ejido, por lo que decidió interrumpir tal ayuda social.

Desde entonces, los estudiantes se ven obligados a abonar la totalidad del boleto en cada uno de sus tramos, con el perjuicio económico que esta situación implica para las familias.

En la oportunidad, la Defensora del Niño y el Adolescente, Andrea Rapazzo, otorgó a las autoridades municipales un plazo de 10 (diez) días para acerca una propuesta que permita articular una solución en pos garantizar a los jóvenes el acceso al beneficio del boleto estudiantil, arraigado al derecho de acceder a la educación.