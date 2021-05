Rompieron vehículos de médicos del hospital de Cutral Co

Trabajadores del Hospital Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul se mostraron enojados y cansados por los ataques hacia sus vehículos. No es la primera vez que sucede este tipo de hecho de vandalismo. Les rompen los parabrisas y rayan los autos. "Como puede ser posible que nadie vea nada, hoy le tocó a una compañera. No podemos venir a trabajar seguros y dejar los autos en el estacionamiento que sucede esto” expresó un trabajador al medio local Cutral Co Al Instante.

Las víctimas fueron varios trabajadores de la Salud que luego de cumplir con sus horas de trabajo y en medio de la crisis epidemiológica, que muchas veces deben hacer horas demás en la guardia y salen exhaustos se han encontrado con sus automóviles destrozados dentro del hall del estacionamiento del nosocomio y nadie les da una explicación.

Foto: Gentileza - Cutral Co Al Instante.

Asimismo, cabe destacar que dicha institución cuenta con servicio de seguridad particular de la empresa Black Crow Seguridad S.R.l, quienes se encargan solo de vigilar los espacios dentro del hospital y no han visto los momentos exactos donde los vándalos atacan. Radicaron la denuncia en la comisaría y según informaron fuentes policiales ya iniciaron un operativo para dar con los agresores.