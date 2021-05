Este jueves, comerciantes del bajo neuquino realizaron por la tarde un cacerolazo en reclamo a las nuevas restricciones, que les impide trabajar después de las 18 horas. “Los comerciantes estamos agotados, no tenemos para comer. Para el municipio está mal que trabajemos, la incoherencia colectiva”, aseguró Luis Frugone, comerciante.

"Dicen quedate en casa pero las deudas siguen corriendo", dijo Mauro Meza, otro comerciante autoconvocado que se encontraba en Godoy y Belgrano. "No nos están dando un horario que nos sirve, somos todos esenciales porque todos llevamos el plato de comida a casa", continuó.

En tanto, otra comerciante que se encontraba en la manifestación insistió en que el intendente los llame a una mesa de diálogo para escuchar sus propuestas: "Después de 14 meses de cuarentena no podemos seguir cerrados. Si no tenemos nuestra fuente de trabajo, nadie nos va a dar, no queremos subsidios", decía.