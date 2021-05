Comerciantes de 17 provincias preparan amparos

La desesperación de los comerciantes “ no esenciales” está llegando a límites extremos con las nuevas restricciones que les impide abrir sus puertas durante nueve días, y con limitaciones el resto del tiempo mientras perdure la pandemia.

Desde el sábado, que rige el confinamiento, la gran expectativa se centra en comprobar si todos cierran a las 18, y si los rubros no autorizados directamente no abren. La realidad indica que las imposiciones del DNU nacional, ratificado por el Decreto provincial no se cumple. Los comerciantes argumentan que el año pasado pudieron soportarlo, con mucho sacrificio, porque tenían algunos ahorros, pero ahora, si los cierran directamente se funden.

De hecho, miles en el país no pudieron soportar el primer año de trabajar a medias, y bajaron sus persianas, dejando gente en la calle y ellos arrastrando deudas.

Ayer se vio la primera resistencia en Neuquén ante el accionar de inspectores, con un café que sacó sus sillas a la calle y cortó una de las vías más coquetas de la ciudad, y hoy directamente atendió en la vereda a muchos clientes que se solidarizaron. Algo similar ocurrió con una heladería del alto, y luego otra confitería del centro, que imitó la acción.

Esta tarde, una publicación en face de los comerciantes autoconvocados, informa que “los gastronómicos podrán atender en sus locales con el 30 por ciento de aforo “. Por supuesto nadie le pone la firma a la autorización, pero todos saben que el acuerdo llegó, porque el control exhaustivo es imposible de cumplir.

Hurgando un poco más en la información, descubrimos que al menos en 17 provincias, incluída Neuquén, los comerciantes autoconvocados que no se sienten representados por las Cámaras tradicionales, están conformando una unión nacional, y preparan recursos de amparo para elevar a la justicia, por los “derechos vulnerados” por las medidas presidenciales que impiden que cada cual se gane el pan con su labor diaria, considerando arbitrariamente cuáles son actividades “esenciales” y cuáles no.

El Estado anuncia severos controles y multas, pero a la vez los gobernantes saben que todo lo que hagan no alcanza porque no hay recursos humanos ni medios para que las fuerzas de seguridad cubran todos los frentes. Mucho menos los municipios con empleados “civiles” sin atribuciones, y hasta sin vacunas para salir a la primera línea.

El miércoles ya no es feriado. Los comerciantes autoconvocados de Neuquén, más de 3000, aseguran que las puertas de todos los comercios estarán abiertas, mientras que los cuentapropistas, inhibidos de trabajar, buscan la forma de seguir con alguna actividad para obtener unos pocos pesos.

Los inspectores y policías son insuficientes para frenar la necesidad de la gente. La dirigencia sabe que hay que flexibilizar en aquellos lugares donde los contagios no abundan, porque tampoco pueden con los que vulneran las normas a la vista de todos.

Hoy pagan justos por pecadores en nombre del colapso sanitario del que, el Estado también ,en gran parte, es responsable.