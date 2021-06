Al MPN le faltó un voto para avanzar con el endeudamiento

Luego del Despacho emitido la semana pasada por la comisión de Hacienda que tiene como finalidad autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un monto hasta de doce mil ochocientos millones de pesos ($12 800 000 000), se resolvió hoy que el tema seguirá en la comisión A ya que el oficialismo no contó con los votos suficientes para su aprobación.

Y es que en esta última instancia antes de pasar a la Cámara no se contaba con el acompañamiento de los diputados Blanco del Frente de Izquierda, Gass de Juntos por el Cambio, Coggiola de la Democracia Cristiana, Fernández Novoa ni Martínez, del Frente de Todos. El interrogante planteado ahora es si logrará convencer a alguno de ellos, fervientes opositores al gobierno. Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo esperan su aprobación ya que se buscó esta salida para poder afrontar el aumento del 53% pactado con ATE que incluye a los trabajadores de Salud luego de su extenso reclamo del mes de abril.

Los votos necesarios para su paso al recinto son ocho y el Movimiento Popular Neuquino no los consiguió para esta ocasión, es por esto que ni siquiera se sometió a votación. Y se decidió que seguirá en comisión para incorporar modificaciones propuestas por los Diputados opositores. También se mencionó la idea de invitar a la Ministra de Salud, Andrea Peve, entre otros miembros del Poder Ejecutivo para exponer.

En la reunión de la semana pasada, la presidenta de la comisión B, Liliana Murisi (MPN), había informado que se había trabajado sobre un despacho en el que la única modificación que se introducía era al artículo 3° para incorporar la posibilidad de afectar parte de los fondos obtenidos a partir de esta autorización a atender los requerimientos de los municipios, en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios. En esa oportunidad, el despacho obtuvo los votos positivos de Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Lorena Abdala, Mariano Mansilla, Raúl Muñoz, Carina Riccomini, Andrés Peressini y Francisco Rols. En cambio se inclinaron por la negativa Darío Peralta, Lorena Parrilli, Leticia Esteves, Lucas Castelli y Patricia Jure.

Desde la oposición ya salieron a definir esta situación como un fracaso: “El MPN acaba de recibir una derrota política”, dijo la diputada Patricia Jure del Partido Obrero en la banca de del Frente de Izquierda. Y agregó: “El MPN no logró reunir, ni con el apoyo de sus aliados y colectoras, los votos suficientes para aprobar un nuevo endeudamiento de la provincia, esta vez con la excusa de necesitarlos para pagar los acuerdos salariales que le arrancó la huelga de Salud. Sin embargo el presidente de la comisión cerró tendiendo un puente a la oposición para lograr un acuerdo en las próximas semanas que les permita encarar contraer nueva deuda. Con lo cual no estamos ante una novela cerrada, sino que tendrá seguramente nuevos capítulos, toda vez que hasta el presente los bloques patronales de la oposición le han votado favorablemente cada nueva deuda emitida por el MPN. Cuestión que hoy pusieron de manifiesto cuando dijeron que no ponen trabas al gobierno”.

El diputado Lucas Castelli de Juntos por el Cambio también emitió un comunicado al respecto diciendo que "este incremento de la deuda es una bomba de tiempo para generaciones y gestiones futuras así como también nos pone de rodillas frente al mercado a la hora de negociar mejores condiciones de financiación. Como si esto fuese poco, la Administración de Gutiérrez tiene aprobado un endeudamiento por 23 mil millones de los cuales sólo tomó 5.000. Entonces, ¿cómo puede ser que quiera endeudarse cuando ni siquiera agotó las posibilidades de lo que ya tiene aprobado?"