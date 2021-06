"Apoyar o no el endeudamiento condiciona a la oposición"

El proyecto de Ley de endeudamiento sigue siendo tratado en la Legislatura y busca la aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. El diputado Maximiliano Caparroz del MPN contó en AM550 que es parte de la orden del día de este martes, y que la intención es "debatir" más allá de que esperan contar con el apoyo del resto de los bloques, para afrontar el aumento del 53% pactado con ATE que incluye a los trabajadores de Salud luego de su extenso reclamo.

En relación a los planteos de la oposición, el legislador aseguró que "piden retirar el proyecto, porque consideran que no es necesario. El ministro Pons estuvo en la Comisión, estuvo 4 horas explicándoles a todos los diputados, cuál era la realidad y la proyección de los números. Los números están, y están publicados".

El diputado aseguró que no se está mirando el panorama completo a la hora de considerar el endeudamiento como necesario: "Si uno saca una foto hoy de la provincia, es verdad, los números han mejorado con respecto al año pasado, han mejorado sustancialmente. Pero esto es una foto de hoy, no es la película. La película indica que venimos abajo en 24.000 millones de pesos el año pasado, que no se recaudaron y que no hubo movimiento económico en la provincia".

En cuanto al escenario político de la oposición ante la negativa al proyecto, Caparroz aseguró que "apoyar o no el endeudamiento también los condiciona, es una complejidad política importante. Nosotros vamos por la responsabilidad que tenemos con el ciudadano, y esta responsabilidad que hemos tomado, y que necesitamos también la coherencia de la oposición, de que dejen gobernar"

Pero, ¿Qué sucede hoy si no tienen los votos en la Comisión? "En principio seguirá el debate" dijo el diputado. El proyecto queda en la misma comisión. Ya se aprobó en la Comisión B, ya hubo los votos suficientes para acompañarlo con algunos diputados del Frente de Todos, y algunos diputados de otras fuerzas, y tiene el despacho original, de la Comisión B. Ahora está en la Comisión A. "Seguiremos trabajando para poder sacarlo" aseguró el legislador del oficialismo.