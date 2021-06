"AstraZéneca sigue habilitada y hay que seguir vacunando"

En los últimos días la vacuna inglesa AstraZeneca contra el Coronaviurs fue puesta en el centro de la escena luego de que en distintas partes del mundo comenzaran a reportarse efectos adversos graves tras su aplicación e incluso muertes derivadas.

Italia había anunciado el viernes pasado que se sumaría a países europeos vecinos y que no suministrará la vacuna anticovid de AstraZeneca a personas menores de 60 años, luego de que una joven de 18 años que había recibido el antídoto muriera debido a una forma rara de coagulación sanguínea.

A este caso, se sumó el lunes el vecino país de Chile, que anunciaron la suspensión de las segundas dosis de la vacuna inglesa en hombres menores de 45 años, quienes recibirán Pfizer para finalizar su inmunización a partir de esta semana. Todo a raíz del registro de un caso confirmado de trombosis en un joven de 31 años.

Como es lógico, la población de nuestro país también comienza a mirar con desconfianza el suministro de esta vacuna que llega a través del Fondo Covax. Si bien, no hay denuncias de efectos graves todavía, es sabido que el producto de AstraZeneca, tras la inoculación genera un mayor malestar (esperable) que el resto de marcas.

En diálogo con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias, el médico infectólogo, Jorge Calderón, dijo que tanto Chile como Italia necesariamente están "re-chequeando" las indicaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) con respecto a la aplicación y aprobación de la vacuna, ya que las muertes tienen relación directa tras la inoculación del antídoto. Todo con el fin de dilucidar que efecto activo causó los fallecimientos y si están ligadas a alguna condición previa.

Concretamente en Argentina, dijo que hay 28 denuncias con efectos como fiebre, cefaleas, dolor localizado, ansiedad por la vacunación, y algunos eventos no relacionados como un cáncer de pulmón. Hay en análisis solo 3 casos con efectos más severos y que deben estudiarse en profundidad.

Lo que hace Chile e Italia es decir, paren las rotativas, tenemos que discutir que es esto.

Calderón menciona que hay algunos efectos que ya están descriptos en la revista ciéntífica "New England Journal of Medicine", referidos a las trombosis, o alteraciones en la coagulación y son debidos a la presencia y contacto de la vacuna con el anticuerpo llamado PH4, un elemento que se trae o no genéticamente y que ya se sabe que trae problemas a esos pacientes.

El infectólogo fue claro con el tema sobre si es segura o no: "Ni si, ni no, tenemos que estar atentos a los resultados de estos países. Hoy por hoy las vacunas están permitidas y tenemos que seguir vacunado, porque lo que si está demostrado es que son efectivas contra el virus."