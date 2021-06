Gloria Ruíz: "Hay que tomar medidas sostenibles"

Ante las pintadas que aparecieron en la ciudad atacando directamente a la intendente de Plottier, la funcionaria dialogó en radio Mitre Patagonia y las atribuyó a la decisión tomada de no acatar la resolución enviada por el Ejecutivo provincial.

Dijo Gloria Ruiz que las frases aparecidas en la paredes la ciudad diciendo "Gloria Ruiz genocida sanitaria" y "Gloria Ruíz asesina" se explican únicamente por su postura ante las restricciones. Y es que Plottier permite la apertura de comercios hasta las 20 hs, la circulación hasta las 21 hs y el delivery hasta las 23.

"Tomamos la decisión de acompañar al área comercial de Plottier, los contagios vienen por otro lado. Vemos un perjuicio enorme a la economía local. No debemos cometer los mismos errores del año pasado. Algo aprendimos, volver a recortar la parte económica no es la solución. No porque Plottier haya tomado decisiones diferentes es rebelde. Nosotros dialogamos con los sectores para tomar la mejor decisión"

En el programa La Torre, dijo además que durante el fin de semana reciben entre 30 y 40 llamadas de personas que denuncian reuniones en zonas de chacra, en casas particulares, fiestas, y no cuentan con suficientes policías para controlar: "lo hemos comprobado el año pasado, es muy difícil de controlar".

También dejó en claro que cuando el Gobernador Omar Gutiérrez tomó la decisión de las nuevas restricciones, lo hizo sin consultar cómo está la localidad: "Diálogo no tengo prácticamente con el gobierno provincial, se toman decisiones y a mí no me consultan, directamente nos envían la resolución firmada por el Jefe de Gabinete y nosotros analizamos si adherimos o no".

En cuanto a la situación epidemiológica de Plottier dijo estar preocupada por el nivel de contagios y retomó el tema de las medidas adoptadas: "tenemos que tomar decisiones sostenibles, hay que apuntar a las juntadas, a las reuniones sociales, seguimos perjudicando a los comerciantes y el Estado tampoco está presente para sostenerlo", sostuvo.