Neuquinos gastan al menos la mitad de su sueldo en alquiler

Esta semana entra en vigencia la actualización de los valores de alquiler, que tal como indica la nueva ley, prevé que sea calculada según el índice combinado confeccionado por el Banco Central. Desde la Asociación de Inquilinos de Neuquén estiman que el aumento será de un 40%, promediando la evolución de los salarios y la inflación anual.

El problema surge cuando propietarios no cumplen con lo estipulado y aumentan por encima de la ley, mientras los sueldos continúan bajos. 24/7 salió a la calle y consultó a vecinos del bajo neuquino cuánto porcentaje de su sueldo gastaban en alquiler, a lo que la mayoría aseguró que se trata de al menos la mitad.

"Es prácticamente el 50% que pago en alquiler, de ahora en adelante tengo que tratar de ahorrar, menos requisitos para disfrutar. Lo que trabajo todos los meses no los puedo gastar en salidas, salir al parque, comprar un helado, no me alcanza", contó un vecino. "El resto lo gasto en servicios y comidas, un extra no hay para nada", coincidía otra mujer consultada, que vive en un departamento con su esposo e hija.

Con respecto al cumplimiento de la nueva Ley de Alquileres, en su mayoría respondieron que los propietarios no han declarado a la AFIP como lo estipula la ley. Incluso, una mujer que vive sola contó que debió cambiar de vivienda ante las faltas del propietario. "Neuquén es la tierra de alquileres, cualquiera pone un alquiler y si quiere lo pone legal y sino, no", concluyó otro vecino consultado.