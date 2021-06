Quemaron la casa de la machi de la toma en Mascardi

Apenas cayeron los últimos rayos de luz, la vivienda de Betiana Colhuan Nahuel, la machi de sólo 19 años que mantiene la toma de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi fue incendiada de manera intencional. El atentado es el segundo que sufre la comunidad en las últimas horas, ya que el miércoles por la madrugada intentaron quemar la vivienda de su madre María Nahuel y tía del joven asesinado por el grupo Albatros de Prefectura, Rafael Nahuel.

Fuentes cercanas al Parlamento Mapuche rionegrino confirmaron que la casa de la referente de la Lof quedó destruida en su totalidad. Las llamas devoraron la vivienda, incluyendo instrumentos y elementos ceremoniales. Para la comunidad el ataque a la machi representa un intento de reducir y limitar la transmisión del conocimiento y los saberes ancestrales a las nuevas generaciones.

Del mismo modo acusaron a los grupos anti mapuches y apuntaron contra la dirigente nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad en la gestión de Mauricio Macri, que autorizó la represión del grupo Albatros de Prefectura Nacional que finalizó con el asesinato del joven Rafael Nahuel, en el año 2017.

Horas antes del ataque a la casa de Betiana Colhuan en la toma de Villa Mascardi, en tierras de Parques Nacionales, durante la madrugada de ayer intentaron quemar la casa de Betiana Nahuel, madre de la machi y tía del joven asesinado por el grupo Albatros. El Parlamento Mapuche informó que el hecho ocurrió en el barrio Virgen Misionera en el oeste de Bariloche, donde arrojaron dos bombas molotov que provocaron un foco de incendio que debió ser controlado por los bomberos.

Pese a que el personal de la Comisaría 27° logró identificar a los atacantes, desde la fiscalía a cargo de Tomás Soto no se resolvió ningún tipo de medidas, salvo la presencia de un patrullero en el ingreso a la comunidad. Un grupo de mapuches reclamó con insistencia en la sede del Ministerio Público en Bariloche, sin obtener respuestas a sus demandas.

Los atentados se produjeron una semana después de una audiencia de mediación en la que el Estado nacional no solicitó la restitución inmediata del hotel de Gas del Estado, que la comunidad mantiene ocupado desde principios de 2017 y por la cual se realizó la represión ordenada por la Justicia Federal y ejecutada por los Albatros luego de recibir la orden de Bullrich, que terminó con la muerte de Nahuel.

Esta semana, desde la empresa estatal rionegrina Altec comenzaron a diagramar la colocación de cinco cámaras domo que servirán para monitorear la zona de Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche, y así evitar nuevos incidentes entre los mapuches y los vecinos del lugar.

En la mediación realizada por la Justicia Federal por la causa de la usurpación del predio de Gas del Estado, el Ministerio de Economía y Parques Nacionales no solicitaron la restitución inmediata del inmueble como venía realizándose hasta ahora, por lo que no se trató el desalojo. La Lof Lafken Winkul Mapu, mantiene la usurpación del ex hotel desde principios de 2017 en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche por la ruta 40, aseguró que no aceptarán irse del lugar y que resistirán porque se trata de una territorio ancestral.