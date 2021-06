"Me cansé de cambiar de rubro, quiero trabajar para sobrevivir"

María José Palacios es comerciante de Cutral Co. Con su marido hasta antes que la pandemia aterrice fueron choferes de remises y taxi. Debido al contexto no les quedó más remedio que dejar el rubro. Además ella viajaba a Buenos Aires a buscar ropa y revendía aquí en la región, labor que tampoco pudo continuar.

"Fueron cinco meses que viví de la plata que tenía ahorrada porque trabajo ya no había. En el mes de abril mí marido ingresa en una empresa de seguridad la cual presto servicio en Añelo y ahí pudimos recuperar fuerzas, hasta el mes de septiembre que le hacen un control médico de rutina por parte de la empresa y le salta su diabetes muy avanzada, desde allí lo desafectan de su trabajo y volvimos para atrás", dijo angustiada la trabajadora.

En ese momento tomaron la decisión de juntar su indemnización y el dinero que les había dejado la venta de indumentaria y decidieron poner una despensa. "Soy sostén de mí familia y en a partir de ahí ya que mí marido no puede trabajar más debido a su avanzada enfermedad tuve q elevar una nota al intendente de esta localidad para que me de su permiso de poder originar un emprendimiento mío que salía de mí bolsillo", contó María José y agregó que le dio "la afirmación pero atrás de esto venían miles de cobros de todo lo que hay para poder abrir", se tratan de impuestos retributivos, cancelación de su vivienda, asfalto, alumbrado público, cordón cuneta, barrido, trámites administrativos, comercio y así sucesivamente más cosas en la lista el cual abona todos los meses un total de $20000 más impuestos de su vivienda particular.

"Hoy en día abro mí despensa desde las 9 de la mañana a las 19, porque ellos no te permiten seguir trabajando y salir adelante, ahora yo les pregunto señor gobernador y sobre todo señor intendente a ustedes les parece justo que debamos vivir así pidiendo permiso para trabajar con algo que cada uno de nosotros hemos generado. Nos estamos hundiendo, nos están destruyendo señores".

Por último, expreso con bronca su situación: "Tengo mucha angustia y dolor de ver cómo tanto esfuerzo nuestro se nos está derrumbando porque no se dedican a molestar a los negocio clandestinos que no le pagan a ustedes, que no los enriquece, que lo único que hacen es joderle la vida a los que si hacemos las cosas bien".