Padres pidieron por la vacuna Pfizer

Según la Red Vacuname, la vacuna de Pfizer no presentó efectos adversos en niños .

Padres y madres que integran la Red Vacuname reclamaron que sus hijos, niños y adolescentes con discapacidad o patologías de base sean incluidos en la campaña contra el Covid-19 que realiza el gobierno nacional. Es por eso que le enviaron una carta documento a la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti y una nota a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

Ariadna Reyes, representante de Río Negro en la Red Vacuname señaló esta mañana que “concretamente, se solicitó al gobierno nacional que acelere las gestiones para el arribo de las vacunas de Pfizer a la Argentina porque son las únicas, hasta el momento que están aprobadas para ser administradas a personas de 12 años en adelante.

Agregó que “pedimos las vacunas Pfizer porque es la única que está comprobado que no presenta efectos adversos en gente con patologías de base y está aprobada por la ANMAT. Hoy los chicos están desprotegidos, los últimos casos de cinco chicos que se conocieron que murieron por Covid en el Garrahan, tenían discapacidad. Y el 80% de los menores que han muerto en el país, tenían alguna discapacidad, por eso decimos que esto ya tendría que estar resuelto. Hasta ahora nadie nos dio una respuesta. No entendemos bien que sucede con Pfizer. Es la primera vacuna que existió para chicos”.

Reyes indicó que “nosotros presentamos un amparo en la justicia. La idea es agotar todas las instancias. No vamos a dejar de pelear por la salud de nuestros hijos. No puedo exponer a mi hijo que respira con un pulmón a que se vacune que no está probada”.

“Este sábado se realizará una convocatoria nacional a las 16 horas en distintos puntos del país. En Roca se realizará en la plaza San Martin con fotos, folletos e información. Los chicos estarán representados con una silla de ruedas vacía porque ellos no podrán asistir”, concluyó.