Casi sin oposición, se aprobó el endeudamiento

El Movimiento Popular Neuquino obtuvo los 18 votos que necesitaba para aprobar el endeudamiento y autoriza al gobernador Omar Gutiérrez a tomar crédito por hasta 12.800 millones de pesos. Después de las 00 horas se tratará en particular para cerrar el largo trámite. Con esta ley aprobada, el Poder Ejecutivo tendrá el aval para realizar operaciones de crédito público a corto y mediano plazo.

Pasaron dos meses desde que llegó el primer proyecto luego del conflicto con los trabajadores de salud y el posterior acuerdo con el gremio ATE. El argumento oficial indica que hará falta dinero para pagar el aumento salarial a los estatales.

Dificultades, trabas y maniobras plagaron este camino para que llegue el proyecto al recinto.

Un largo camino

El proyecto original fue presentado el 28 de abril. El 02 de junio se hizo presente el ministro de Economía e Infraestructura Cr. Guillermo Pons en la Legislatura para explicar los alcances del mismo. El 22 de junio se aprobó el despacho en comisión B. POr falta de votos no se votó en la siguiente instancia, la comisión de Asuntos Constitucionales. Volvió un paso atrás, y el 24 de junio se trató una nueva propuesta de Despacho, y se aprobó por mayoría, también en comision B.

De esta manera, el proyecto original no avanzó porque no se contaba con los votos necesarios en la comisión de Asuntos Constitucionales y la estrategia elegida fue idear un proyecto nuevo que no requiera pasar por las dos instancias. El 30 de junio ingresó el documento que sólo fue dirigido a la comisión B, donde obtuvo despacho por mayoría y pasó al recinto.

Última sesión antes del receso

Al bloque del Movimiento Popular Neuquino (9 diputados) se le sumaron los aliados de las colectoras, Gallia, Peressini, Bonotti, Riccomini, Sánchez y Rols. Y acompañaron también un diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, y de la Democracia Cristiana, Elizabeth Campos y Raúl Muñoz,

El resto de la oposición, a excepción del FIT, acordó no asistir esta tarde a la sesión para enviar un mensaje político al oficialismo. Esa decisión dejó casi la mitad de las bancas vacías en el recinto. (son 35 diputados)

La diputada Liliana Murisi (MPN) fue la miembro informante y explicó que la ley "ofrecerá el marco institucional y jurídico para afrontar, entre otros aspectos, el compromiso asumido frente al incremento salarial acordado el pasado 27 de abril entre el Poder Ejecutivo y las asociaciones representantes de trabajadores de la Administración Pública provincial. En igual sentido, atenderá requerimientos de asistencia financiera por parte de los Municipios que así lo requieran. Se trata de una autorización de deuda de mediano plazo en el mercado local o con organismos del Gobierno Nacional."

Luego, la diputada Patricia Jure del FIT, dijo que todo fue "una novela, ha logrado que parte de la oposición le otorgara un voto estratégico, y que este endeudamiento es un fraude. Incluso habló de situaciones explosivas en las escuelas. Su par, Andrés Blanco, menciono "un debate maniatado, manipulado. Vinimos a poner la cara, rechazamos este endeudamiento. Ellos presentaron un proyecto que no fue considerado".

Cuestionó también el llamado a sesión especial: “llegamos hasta acá producto del conflicto de los trabajadores de salud" y criticó a ATE por "haber militado el endeudamiento, todos saben que lo logrado fue producto de la lucha de los elefantes”. Mencionó que "la burocracia sindical ha jugado un rol fundamental, los trató de jirafas a los trabajadores de salud".

Finalmenet, la diputada Elizabeth Campos de la Democracia Cristiana, aclaró: "Hoy me toca estar en esta banca, pero no olvido mis raíces". Y adelantó su voto afirmativo y el de su compañero Muñóz, alejándose así del diputado Coggiola y de su líder Jorge Sobisch.