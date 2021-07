Ahora sí es inminente la aprobación del endeudamiento

Tal como se preveía, en la comisión de Hacienda de este martes se aprobó por nueve votos el permiso para que el Poder Ejecutivo pueda contraer crédito público por 12.800 millones de pesos.



Los pasos a seguir ahora son los siguientes: el miércoles a las 15 horas se reunirá la comisión de labor parlamentaria para acordar la posible sesión sesión especial para el jueves a las 22hs y luego de las 00 horas se trataría en particular.

Esta vez, el expediente se trató únicamente en la comisión B que preside la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Liliana Murisi. Obtuvo despacho favorable con 9 votos positivos de Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Maximiliano Caparroz, Lorena Abdala, Mariano Mansilla, Raúl Muñoz, Carina Riccomini, Andrés Peressini, y Francisco Rols. En tanto, los opositores que se levantaron y se fueron al momento de la votación fueron Lucas Castelli, Leticia Esteves, Darío Peralta y Lorena Parrilli. La diputada del Frente de Izquierda, Particia Jure, votó en contra.

Mientras esto sucedía, afuera se movilizó una gran columna del gremio ATE pidiendo que avance el proyecto y se apruebe ya que el aumento de sus sueldos depende del ingreso de ese dinero, de hecho ese fue uno de los argumentos que sostuvo el Poder Ejecutivo para justificar el pedido de deuda. El hecho es que los estatales esperan cobrar los aumentos en tiempo y forma, y Guillermo Pons hace números indicando que los ingresos serán menores a los egresos, y que justamente le faltan en el estimado 12.800 millones "y sin el endeudamiento no podremos pagarles" les advirtió a los máximos líderes sindicales de la provincia.

"Evaluamos necesario poner en conocimiento de los representes de los trabajadores nuestra visión de la situación actual y los riesgos de quedarnos sin más herramientas de financiamiento que las otorgadas en la Ley de Presupuesto que no contemplaba ningún aumento salarial”, había mencionado el ministro de Hacienda Guillermo Pons.

La miembro informante en la sesión será la diputada Murisi y el despacho que llega al recinto consta de ciertas diferencias con el proyecto inicial de endeudamiento: se eliminó el endeudamiento por tramos con cláusula gatillo, se quitó la comisión parlamentaria de monitoreo del endeudamiento, se quitó la referencia explícita al gremio ATE y se mantuvo la posibilidad de brindar auxilio a los municipios.

Al respecto, el diputado del Frente de Todos, Mariano Mansilla, mencionó la necesidad de que sea el pleno de la Cámara quien se expida, porque según dijo es allí donde reside la voluntad popular y la representación del pueblo de Neuquén. “No permitir que este proyecto pase al recinto (obstruyendo su tratamiento en comisiones) es la única maniobra legislativa, porque aún no estando de acuerdo hay que permitir que pase al recinto para que allí surja el veredicto” aseveró el legislador, quien agregó que “las comisiones no expresan la voluntad del pueblo sino que ordenan el trabajo legislativo”.

“Entiendo que somos mayoría quienes pretendemos aprobar esta autorización en el pleno de la Cámara y quienes entendemos que el Gobierno necesita contar con esta herramienta” agregó Mansilla, quien además afirmó que “toda reasignación posible de partidas presupuestarias ya ha sido realizada para atender cuestiones sanitarias de la pandemia”.

Finalmente, el diputado del FT justificó su voto en divergencia con la mayoría de su bloque al asegurar que “no voy a dejar de lado ninguna crítica hacia el gobierno provincial pero no es este el punto donde se debe ejercer esa oposición, en un año tan complejo como el que estamos atravesando en la provincia, el país y el mundo”.

Desde el mismo bloque, pero en opinión contraria se expresó Lorena Parrilli al señalar que “es un endeudamiento que no es para el pago de los acuerdos salariales recientes” y señaló declaraciones de los Autoconvocados de la Salud que rechazaron que se use su reclamo “para justificar el endeudamiento”. Parrilli apuntó al total de la deuda que acumula la provincia y opinó que “estamos muy endeudados y eso significa que a futuro no va a haber plata para arreglar las escuelas o equipar hospitales”.

La diputada Patricia Jure (FIT) insistió en que desde su bloque se presentó un proyecto alternativo “que no se quiso poner a consideración” y resaltó que de la larga discusión de este proyecto y de la exposición del ministro de Economía Guillermo Pons se evidencia “que los salarios no son el problema de la provincia, sino que el problema es que tienen compromisos con la patria financiera”.

Desde el nuevo bloque Avanzar, Lucas Castelli reafirmó su voto negativo al sostener que “no preocupa la representatividad de los salarios en los gastos, pero sí que se destina a inversión real sólo el 6% del presupuesto y que es señal de que nuestra provincia no tiene futuro”, según dijo. En ese sentido, Castelli sopesó que “es cierto que el incremento de salario a los trabajadores contribuirá a reactivar la economía, pero también es cierto que se puede reactivar la economía desde la obra pública y es lo que no estamos haciendo”.

Finalmente, desde Juntos por el Cambio, César Gass opinó que “el Ejecutivo debió haberse acercado a debatir y evaluar posibilidades de cambiar y ajustar cosas, mostrar números. Pero nada de esto sucedió y el único que vino a visitarnos fue el ministro Quintriqueo, que es un ministro sin cartera”.

Formaron parte de la reunión de la comisión las diputadas y diputados Liliana Murisi, Carlos Sánchez, Lorena Abdala, Maximiliano Caparroz, Mariano Mansilla, Andrés Peressini, Carina Riccomini, Francisco Rols, Raúl Muñoz, Lucas Castelli, Leticia Esteves, Patricia Jure, Lorena Parrilli, Darío Peralta, Karina Montecinos, José Ortuño López, Andrés Blanco, Ludmila Gaitán, Javier Rivero, Cesar Gass y Soledad Salaburu.