Piden en Neuquén al municipio demoler un templo

Una singular polémica se desató en el barrio Confluencia Rural de la ciudad de Neuquén, donde un grupo de vecinos le pidió a la Municipalidad que mande a demoler parte de una vivienda que, según dicen, es utilizada como templo evangélico.

El asunto es que la construcción (ubicada en la calle Pomona) no fue autorizada como templo, sino como vivienda unifamiliar. En las últimas horas, el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, rechazó del dictado de una medida cautelar de no innovar solicitada por los vecinos, ya que eso no es potestad del municipio.

No obstante, le ordenó a la subsecretaría de Obras Particulares que cite al profesional a cargo de la obra o a su propietario, para que faciliten la realización de una inspección. Se indicó que si corresponde (es decir, si detectan anomalías) se dictará la paralización de la obra y se enviará la documentación a la Justicia de Faltas. En enero y febrero de este año hubo inspecciones, pero el inmueble estaba vacío y los inspectores no pudieron ingresar, según consta en documentación oficial.

Los vecinos argumentan que la construcción fue autorizada para vivienda, pero devino en templo. Aseguran que constataron la realización de ritos religiosos y que la propiedad figura a nombre de la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe.

Se indicó, además, que en 2018 el Concejo Deliberante le habría rechazado a esa iglesia un pedido de excepción para la construcción del templo en ese lugar, no habilitado para esos fines.

Desde la subsecretaría se dijo que en julio de 2018 la obra fue clausurada porque no tenía permiso. Luego iniciaron el pedido formal para la construcción de un templo y fue rechazado; después iniciaron el pedido para construir una vivienda y ahí sí lograron la habilitación. Pero en diciembre de 2019 la obra fue clausurada porque no se ajustaba a los planos.

Ahora los vecinos piden la demolición de aquellos sectores que fueron construidos sin la correspondiente habilitación municipal.