La villa que se llama a sí misma "paraíso de la desidia"

Los ciudadanos neuquinos que viven en Villa Lago Meliquina son unos cuatro centenares. En estas épocas de temporada, reciben unos 2.000 turistas, que engrosan esa población circunstancialmente. Están cansados. Se preguntan ¿Cuántos muertos necesita el paraíso para ser atendido? y le extienden ese irónico y a la vez gravísimo concepto a la ministra de Salud, Andrea Peve, y al propio gobernador, Omar Gutiérrez.

"Estamos hartos y desprotegidos", aseguran. Se basan en los reclamos que le han hecho al Estado por cuestiones de infraestructura, básicamente, de salud, y que no han sido respondidos. Dicen que hoy no tienen asistencia médica. Que la Posta Sanitaria que tiene el lugar está cerrada. Que no hay ambulancias. "Tenemos derechos. No nos pueden seguir corriendo con eso de si te gusta el durazno bancate la pelusa", reclaman, quienes se ubican en la categoría de "olvidados del gobierno de Neuquén".

La Posta Sanitaria (en estos días, cerrada) depende administrativa y operativamente del hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes. En junio del año pasado, representantes de la comunidad de la Villa se reunieron con el director, Ernesto Vignaroli. Le pidieron que hubiera una atención médica semanal (el médico iba una vez por mes); solicitaron un profesional para atención odontológica; que hubiera alguien para extraer muestras y llevar al laboratorio al menos cada 15 días; un equipamiento fotovoltaico para el funcionamiento eléctrico de la Posta; y seguridad perimetral para ese lugar clave desde lo sanitario.

No hubo respuesta a estas peticiones, salvo el de atención odontológica, que duró hasta diciembre al año pasado y se cortó ya que se rompió el sillón odontológico.

"Hoy no tenemos ningún tipo de asistencia médica, estamos totalmente desprotegidos. Ni siquiera tuvimos la atención mensual del médico bajo el sistema Área Programa, ni odontología, y la Posta Sanitaria permanece cerrada en plena temporada ya que no se puso un reemplazo a la única enfermera que hay y que está de licencia. No tenemos ambulancias, son nuestros bomberos voluntarios y los propios vecinos los que salen a auxiliar frente a estas situaciones. Estamos hartos. Estamos desprotegidos", dice el documento difundido este lunes.