En Río Negro hay más casos, pero no más internados

Según Ibero no hay pacientes con variantes ómicron en Río Negro.

La doctora Mercedes Ibero señaló esta mañana que “este martes hubo 948 casos nuevos en Río Negro. Está subiendo un montón la cantidad de casos, pero no así la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva. Hoy la ocupación de camas UTI es del 67,5%, con 65 camas libres en toda la provincia. Y eso es debido al avance de la vacunación"

Agregó que “más del 70% de los pacientes internados en terapia intensiva no tienen el esquema completo de vacunación o ni siquiera tienen una dosis. En Río Negro, no hay ningún caso de la variante ómicron. Seguramente habrá en los últimos días, pero confirmado por el Instituto Malbrán no hay casos de ómicron. Los estudios son de hace 14 días, recién llegaron ayer”.

Ibero confirmó que “hay 115 casos de la variante Delta y 132 de la Manaos. Hay variantes con rápidos contagios, pero no ocupan las camas de terapias intensivas. Con la vacunación logramos que no estén en las terapias o se mueran. La única manera de no contagiarnos es mantener la distancia de dos metros, el lavado de manos y el alcohol en gel”.

Indicó que “estamos llenando las colas para testeos. Lo importantes es que nos aislemos ante los síntomas. No sirve de nada ir a testearse y a veces maltratar al equipo de salud, si tengo síntomas me aíslo. Si mi estado general es malo debo ir a los consultorios de la guardia de los hospitales”.

“No hay que cerrar todo. La única manera de no contagiarme es a través de las medidas sanitarias”, concluyó.