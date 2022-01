Hay tres focos activos en la zona del lago Martín

El Comité de Emergencia Regional, que funciona en la zona de lago Martin informó que el incendio se divide en seis sectores. El estado de los sectores 1, 3 y 4 es activo, mientras que en los sectores 2,5 y 6 el fuego está contenido.

En el sector 4 y 5, cumplieron tareas 19 brigadistas, en el área de las poblaciones Schvoumker (Schumacher), Figueroa, y Montero, trabajaron con herramientas manuales en puntos calientes, junto con dos guardaparques de la zona de Mascardi. El incendio registró varios puntos activos, sin embargo, no ha desarrollado un crecimiento significativo en su superficie gracias a los diferentes trabajos que se realizan y a las condiciones climáticas de jornadas anteriores que se han presentado beneficiosas.

Actualmente la infraestructura vial, las líneas de comunicación y las viviendas no presentan daños, y por el momento no se requiere apoyo logístico/operativo extra al ya presente. El ingreso a la zona de El Manso y Villegas está abierto para actividades de rafting, camping y llegada a los pozones, mientras que continúa cerrado el acceso a lago Steffen. Sobre este punto y ante las variaciones climáticas que pueden sucederse, no se descarta la posibilidad de tomar medidas restrictivas para resguardar la seguridad de las personas que transitan y o habitan en la zona. La escuela de El Foyel se dispuso oportunamente para el caso que se precise realizar una evacuación. Por el momento no hay ninguna persona alojada en ese lugar.

Las condiciones hoy

Para este viernes se espera una máxima de 30 grados, viento entre 5 a 15 km del sector oeste aumentando de 15 a 25 km durante la tarde, período en el que habría bajos valores de humead relativa.