Eguía tras el portazo a JxC: “parecen Gran Hermano en Neuquén”

A pocas horas de haber pegado el portazo a Juntos por el Cambio y postularse como gobernador de Neuquén por el partido de Javier Milei, el periodista Carlos Eguía volvió a criticar a sus antiguos socios políticos y aseguró que “se parecen a Gran Hermano, porque solo se reúnen a tomar café y no hacer nada más”. El empresario de medios también indicó que la alianza opositora “es igual al MPN y el kirchnerismo, porque avalan cualquier cosa".

Durante su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, el excandidato a diputado nacional explicó los motivos por los que decidió abandonar la versión neuquina de Juntos por el Cambio. Entre ellos, mencionó la falta de definiciones por parte de la mesa provincial, la demora del lanzamiento de la campaña y el acercamiento a otros dirigentes del espectro político local, como Jorge Sobisch o Rolando Figueroa.

“Nos reuníamos todos los lunes a tomar café y no hacíamos nada más, parecía gran hermano, estábamos al pedo. Cuando definíamos alguna fecha para las internas, saltaba alguno diciendo que no se podía, lo mismo cuando proponíamos alguna lista. Y cuando yo decía que teníamos que avanzar con el lanzamiento de la campaña, me decían que estaba apurado”, señaló Eguía, en comunicación con el programa “Pórtense bien”, el programa que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi.

Asimismo, con el objetivo de apurar los tiempos, reveló que le propuso ser candidato a vicegobernador al diputado nacional y candidato a gobernador, Pablo Cervi, sin llegar tampoco a un acuerdo. “Se ve que estaban más preocupados en embocar, primero a Sobisch, y después a Figueroa, porque cualquier colectivo los deja bien”, remató.

“Con ese panorama, dije basta y me fui; y ahí fue cuando me llamó Javier (Milei) para proponerme que sea su candidato a gobernador en Neuquén y por supuesto que acepte”, continúo Eguía, quién aseguró que el pacto electoral con el mediático economista “lo cerramos en 5 minutos, después de hablar 2 horas de la provincia”.

En ese marco, el empresario de medios apuntó contra los dirigentes que lo acusan de dividir los votos de la oposición y aseguró que “Juntos por el Cambio es igual al MPN y al kirchnerismo, porque avalan cualquier cosa”. “Para mí era muy fácil, hacía la plancha como candidato a primer diputado provincial y seguramente iba a entrar, pero me la jugué por la difícil y acá estoy”, agregó.

Al ser consultado por su armado electoral como candidato a gobernador, Eguía aseguró que “ya tenemos 10 o 12 candidatos a intendentes en el interior” y mencionó que el candidato a vicegobernador también está definido. “Es hombre y no viene de la política, como el 95% de la gente que me va a acompañar”, adelantó.

Este último miércoles, a través de sus redes sociales, el periodista confirmó su ruptura con la alianza nacional y anunció su candidatura a gobernador por el partido La Libertad Avanza, que lidera el economista y diputado nacional, Javier Milei, conocido por sus duras críticas a la clase política y sus posturas económicas ortodoxas.

