Portazo de Carlos Eguía, que ahora se va con Javier Milei

El periodista Carlos Eguía, que se postuló en las últimas elecciones por la Coalición Cívica Ari y que se había sumado a apoyar en Juntos por el Cambio a la candidatura a gobernador de Pablo Cervi, dejó ese espacio y se sumó a la propuesta del libertario Javier Milei.

En un comunicado dado a conocer por el espacio de Eguía, se informó de las reuniones mantenidas y el acuerdo para que el periodista y empresario de medios se postule como candidato a gobernador provincial, por el espacio La Libertad Avanza.

El anuncio incluyó también fuertísimas declaraciones sobre las razones que lo llevaron a dejar el espacio de Juntos por el Cambio y sumarse a la propuesta libertaria.

“Patéticos”

Como ya es una característica en la trayectoria regional del periodista, no se guardó nada a la hora de calificar a quienes conforman la dirigencia neuquina de Juntos por el Cambio: “son patéticos, se traicionan, se mienten entre ellos, están todos peleados, cuando hacíamos las reuniones semanales lo único que parecía importante era como repartir los cargos. Hace unos días, el candidato a intendente por Neuquen de JXC (Juan) Peláez; cerró acuerdos con el Kirchnerista (Ramón) Rioseco (socio político de (Oscar) Parrilli), con el Frente Grande kirchnerista y un gremialista de ATE, todos acordaron ir juntos en la elecciones de Neuquén del 2023. Esto es una locura: alianzas de JXC con el kirchnerismo, ahí tomé la decisión que me tenía que ir de JXC."

Se supo demás que las conversaciones comenzaron hace un tiempo, especialmente con las tres personas que están a cargo de la conformación de la estructura política en cada una de las provincias. Entre ellos, se mencionó en el entorno de Eguía que los encuentros fueron con Julio Serna, Karina Milei y Carlos Kikuchi. En esos encuentros habría pesado el deseo de Eguía de avanzar en un espacio que lo identifique plenamente, al tiempo que retomara su idea de aspirar a la gobernación provincial.

En este sentido, recordó su no pertenencia a la política “yo que no vengo de la política y pensaba que me iba a encontrar con un lugar donde se hablara de cómo poder solucionar los problemas de la gente que no llega a fin de mes con la plata, la inseguridad, ayudar a los jóvenes a que consigan un empleo, mejorar la calidad de vida de los jubilados, ayudar a los comerciantes y a las PYMES, sacar a los terroristas mapuches; pero me equivoqué... me encontré con un gallinero todo revuelto."

Agregó también Eguía que en Juntos por el Cambio “me di cuenta que son todos lo mismos, JXCargo (como dice Milei), junto al Kirchnerismo, son la casta política."

“El único distinto”

Desde Buenos Aires, adonde se reunió con el legislador nacional para sellar el acuerdo, Eguía aseguró que "el único distinto para poder gobernar y cambiar las cosas es Javier Milei, porque tiene los huevos para hacerlo, no le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple. Dijo que iba a donar su sueldo como diputado y todo los meses lo dona, no vive de la política vive de su trabajo como economista, asesora empresas y da sus charlas".



"A Milei ya lo conocía de algunas entrevistas que le hice en la radio y me gusta su visión, y como actúa en consecuencia. Todo lo que dijo que iba a pasar con la economía sucedió, como ejemplo anticipó que íbamos a llegar al 100 % de inflación y llegamos al 100 %”, señaló.





"Hoy nos reunimos en CABA con él y su equipo, acordando trabajar para poder cambiar las cosas, yo en Neuquén como candidato a Gobernador y MileiI como (candidato a) Presidente de todos los Argentinos”, sostuvo Eguía.