Eguía contra los piquetes: “Lo único que saben hacer es cortar la ruta”

El empresario de medios y excandidato a diputado nacional, Carlos Eguía, apuntó contra las organizaciones sociales que paralizaron el tránsito en Neuquén la última semana y manifestó que “le piden trabajo al Estado, pero lo único que saben hacer es cortar una ruta”. En diálogo con Rubén Boggi y Claude Staicos en el programa "Pórtense bien" por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el referente provincial de la Coalición Cívica aseguró que el Estado “es una fábrica de militantes” y criticó la presencia de niños en las manifestaciones.

“Aunque el reclamo sea justo, nadie tiene el derecho de dejar a la gente sin ir a trabajar. El comerciante que recién está levantando cabeza después del covid, sufre estos cortes y se queda sin abrir la caja en todo el día. Alguien va a tener que frenar esto porque la gente no los aguanta más”, indicó Eguía.

El representante del “ala dura” de Juntos por Cambio en Neuquén indicó que las organizaciones sociales le piden trabajo al gobierno provincial cuando “el Estado es un parásito que no genera nada”. “Te piden 500 puestos de trabajo y el Gobierno tiene que inventar algo para darle a estas cooperativas. Le piden al Estado como si fuera la gallina de los huevos de oro pero es algo que no produce nada, es una fábrica de militantes”, expresó.

A su vez, Eguía criticó el funcionamiento actual de los planes sociales, apuntando tanto contra la duración de los mismos como la ausencia de capacitaciones para quienes los reciben: “La asistencia social no puede ser eterna, y además, durante el tiempo que se está recibiendo el plan se debería acompañar con la enseñanza de un oficio. Porque si no, le damos la plata de todos a alguien que no sabe pegar un ladrillo y que lo único que hace es cortar una ruta”.

El excandidato a diputado nacional también hizo referencia a la presencia de niños y menores en las manifestaciones registradas en la última semana en el centro neuquino. “Llevan a las mujeres y a los chicos a los piquetes y eso es perder la dignidad. Cómo se puede ser capaz de poner a tus hijos delante de un piquete” expresó Eguía y agregó que “todos se hacen los distraídos y miran para otro lado, porque te dicen ‘bueno aguanta un cachito que a las 14 hs el corte termina’”.

Por último, el empresario de los medios pidió revisar los empleos en el Estado, asegurando que hay reparticiones públicas que están llenas de “ñoquis”. Además, indicó que las organizaciones sociales “tienen un gran negocio” al ser las intermediarias entre el Estado y quién recibe el plan social.

“Hay que hacer una revisión de los ñoquis que están en el Estado y no hacen nada. Si vos juntas toda la plata que destinas en ellos, nos llenamos de escuelas, rutas, jardines de infantes. El Estado se llenó de sucursales en donde no sabes a donde va a parar la plata”, concluyó.