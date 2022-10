El MPN protagonista central en el camino a las urnas

La semana que termina fue intensa para la política en general y para el MPN en particular. Y es que a la confirmación de Rolando Figueroa de que será candidato a gobernador por fuera del partido, le siguieron las respuestas del sector Azul. Omar Gutiérrez y el precandidato a gobernador, Marcos Koopmann, la emprendieron contra el centralismo porteño, ante la posibilidad de que Figueroa estreche alianza con representantes locales de una fuerza nacional. Guillermo Pereyra (socio político de los azules) se despojó directamente de la mesura y lo llamó “traidor” y “cagón”. Antes de que ello se disipara surgieron dos rumores fuertes: el primero, la posibilidad de que Ana Pechen sea la compañera de fórmula de Koopmann; el segundo, la inminente (e hipotética) renuncia del ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Intenso, pero no lo único; de hecho, hubo más. Veamos…

Pechen en carrera

Cuando restaban (y restan) pocos días para el 13 de octubre, fecha del cierre de listas para la interna que el MPN tendrá (el 13 de noviembres) por las candidaturas a gobernador, diputados y demás, se instaló con fuerza un rumor que daba cuenta de la posibilidad de que Ana Pechen vuelva a calzarse el traje de precandidata a vicegobernadora.

Koopmann- Pechen. La fórmula generó respaldos y también alguna decepción entre quienes se encolumnan detrás de Gloria Sifuentes y la quieren de vicegobernadora. Incluso, hubo cuestionamientos en las redes.

Estaría con un pie afuera

Otro rumor que circuló con fuerza en el epílogo de la semana corta es la posibilidad de que el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, de un paso al costado. Se dice que quedó golpeado por el escándalo sobre presuntas irregularidades en la asignación de planes sociales y que la renuncia (supuestamente ya redactada) sería cuestión de días o, a lo sumo, semanas.

Lógicamente, hubo quienes arriesgaron sucesores. Se dijo que quien tiene más chances de reemplazarlo es el actual diputado provincial por el MPN, Germán Chapino. Pero no se descartó que su reemplazante pueda llegar a surgir de dos de las subsecretarías de Desarrollo Social o Familia (ambas del mismo ministerio).

Que otro lo haga

La concejala neuquina por el Frente de Izquierda, Julieta Katcoff, sacó a relucir las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y se quejó por la desproporción e inequidad en la realización de tareas domésticas u hogareñas entre hombres y mujeres. En virtud de ello, pidió cambios en la legislación laboral.

“En el trabajo remunerado formal, el porcentaje de varones que lo realiza es de 55,9%, contra el 37,7% de las mujeres. En cambio, para las tareas no remuneradas, aparece que el 91,7% de las mujeres realiza trabajo doméstico, de cuidado o de apoyo a otros hogares, mientras que en el caso de los varones esa cifra asciende al 75,1%”, rezongó.

¡Lindo bonito!

Tras exponer acerca de la inflación y las consecuencias que se conocen literalmente hasta el hartazgo, trabajadores judiciales neuquinos nucleados en el sindicato SEJuN reclamaron un bono de fin año de 100 mil pesos.

Según pudo saberse, le pidieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que el pago de dicho bono se haga efectivo en diciembre y, para respaldar su postura, expusieron que la inflación mensual supera el 7% y que la interanual rondará el 100%.

Concejal vs trapitos

El concejal de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad de Neuquén y autoridad del PRO en la provincia, Marcelo Bermúdez, expresó su descontento por la presencia lavacoches que operan en ciertas calles del centro capitalino. Tras escuchar quejas de vecinos, llamó a erradicar las “intimidaciones” contra los conductores.

“En abril del 2012 erradicamos con mucho esfuerzo y convicción esta actividad”, dijo Bermúdez sobre sus años como funcionario del ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga. No obstante, el coordinador de Seguridad Pública de la Municipalidad de Neuquén, Gustavo Pereyra, recordó que la ordenanza de los tiempos de “Pechi” no va en contra de trapitos y lavacoches, sino en contra de quienes permiten el lavado de sus vehículos en la calle.

Tal es así que, en los últimos días, la municipalidad realizó más de 15 actas de infracción, que podrían decantar en multas de 32 mil pesos o más, y explicó que cuando los trapitos se tornan agresivos avisan a la policía.

Los malandras, en obras

La diputada provincial por el Frente de Todos (FdT), Teresa Rioseco, presentó un proyecto de resolución en el que propuso que tanto la secretaría de Seguridad, que conduce Marianina Domínguez, como los jefes de la Policía provincial informen sobre la cantidad de denuncias por robos y hurtos que se registraron en obras en construcción ubicadas en el área Metropolitana de Neuquén. Señaló que hubo vecinos que tuvieron que contratar serenos o instalarse con carpas en las obras, para evitar ser víctimas de los amigos de lo ajeno.

Entrenar para salir corriendo

Una vecina de Centenario que trotaba por la barda fue abordada por un delincuente que la amenazó con un cuchillo, le ató las manos, le robó el celular y huyó. La víctima, cuando pudo, salió corriendo y cruzó la Ruta 7 pidiendo ayuda.

Pese a que la mujer no se resistió, el malandra la obligó a que caminara varios metros, apoyándole el cuchillo en el rostro. Sólo habían pasado unos minutos de las tres de la tarde y el sujeto actuó con total impunidad.