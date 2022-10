Guillermo Pereyra duro contra Figueroa: “Es un cagón”

El dirigente petrolero y exsenador nacional, Guillermo Pereyra, apuntó duramente contra Rolando Figueroa luego de que este decidiera competir por fuera del MPN en 2023 y lo tildó de “cagón y traidor”. En comunicación con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el referente de la línea Azul y Blanca del partido provincial también acusó al exvicegobernador de “estar debajo la cama esperando para dar el zarpazo”.

“Es un cagón, un traidor, no quiere participar en las internas porque tiene miedo a perder y en esta provincia hacen falta hombres y mujeres con coraje que enfrenten las vicisitudes” sentenció Pereyra al ser consultado por la decisión del diputado nacional de ir por la gobernación por afuera del MPN.

En esa línea, el referente petrolero sostuvo que Figuera “se sirvió del movimiento para acceder a todos sus cargos y resulta que ahora quiera ir por fuera del partido para competir contra el partido, es una incoherencia” y agregó que “como decía el general Perón, estamos dando más por el pito que lo que el pito vale, nosotros estamos enfocados en nuestras internas y no nos preocupa que Rolo se vaya”.

Durante la entrevista con el programa “Mejor de tarde”, también señaló que el exintendente de Chos Malal “está coqueteando con partidos nacionales” a los que acusó de que querer venir “por los recursos de nuestra provincia”. En contraposición, señaló que los gobiernos del MPN “siempre defendieron a ultranza a Neuquén y sus recursos” y añadió que “eso es lo que nos permitió ser una de las mejores provincias del país”.

Tras realizar un repaso por algunos eventos históricos de la provincia y la industria hidrocaburífera local, Pereyra expresó que "no se lo vio a Figuera cuando YPF se caía a pedazos y defendimos a los trabajadores" y lo acusó, en cambio, "de estar debajo de la cama agazapado y esperando para dar este zarpazo".

Este martes, Rolando Figueroa dio a conocer una carta, en la que confirmó que no competirá en las internas del MPN pautadas para el próximo 13 de noviembre y que irá por la gobernación "por afuera" del partido provincial. No obstante, en el comunicado difundido en sus redes sociales, el diputado nacional no aclaró si encarará el 2023 bajo un sello propio o a través de algún partido consolidado.

“Quiero un Neuquén plural y por eso, no voy a participar de la elección interna convocada por la lista azul de mi partido. En cambio, voy a ser candidato a Gobernador de mi provincia en las próximas elecciones generales”, expresó el exvicegobernador en el documento difundido esta mañana.

Por otra parte, el representante de los petroleros manifestó que, a pesar de tener diferencias con la conducción de la Línea Azul, “siempre nos mantuvimos dentro del partido” y remarcó la importancia del acuerdo logrado entre ambos sectores. “Podemos tener desencuentros, pero primero está la provincia y el partido”, finalizó.

