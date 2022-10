Mientras la escena política local aún parece sacudida por su decisión de competir por fuera del Movimiento Popular Neuquino en 2023, el actual diputado nacional y candidato a gobernador, Rolando Figueroa, aclaró que seguirá formando parte del partido provincial a pesar de esta estrategia: “Por supuesto que no me voy a ir del MPN”.

Durante una entrevista exclusiva con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi en AM550 Y 24/7 Canal de Noticias, Figueroa manifestó que su propuesta política representa “los valores auténticos del MPN” y anticipó que la provincia se encamina rumbo a la elección “más importante de su historia”.

“Por supuesto que no me voy a ir del MPN, soy fanático de Neuquén y del movimiento, porque no se trata de camisetas, sino de algo que se lleva en la sangre”, expresó el legislador nacional, quien sostuvo que desde su sector se decidió “cambiar de árbitro” y no competir en unas internas partidarias “en donde no se garantiza la transparencia”.

Asimismo, comentó que, a largo de sus reuniones con el líder de la Línea Azul del MPN, Jorge Sapag, y el actual gobernador, Omar Gutiérrez, “siempre les reiteré que estaban cerrando el partido para mantener un sello, muchas veces vacío, y les reclamé que debíamos hacer un movimiento abierto”.

El diputado nacional también explicó que los 20 puntos que presentó a la conducción del partido “eran un camino para tener internas limpias y transparentes”, ya que “las internas deben ser para elegir al mejor candidato y no destruirlo”. Sin embargo, subrayó que “la dirigencia azul nunca entró en razón”, por lo que finalmente decidió “buscar una opción más ecuánime e ir a las elecciones generales directamente”.

Al ser consultado por los motivos que lo llevaron a alejarse de la Lista Azul mientras aún era vicegobernador, Figueroa mencionó que una de sus primeras diferencias fue la falta de renovación dirigencial que observó al asumir y que tanto se había prometido durante la campaña electoral previa.

“Cuando apenas asumí y empezamos a trabajar en el recambio generacional que tanto se pedía, yo me lo creí, pero rápidamente me di cuenta que era una farsa total. Esa fue una de las primeras diferencias grandes que tuve con la conducción”, explicó y añadió que “formar nuevos líderes para lograr un recambio también es una de las grandes responsabilidades de los dirigentes”.

En esa línea, Figueroa aseguró que no compartía “la manera de ejercer la política” de la Línea Azul y mencionó que se fue alejando paulatinamente “hasta entender que no era parte de eso”. “Fue ahí entonces que comencé a construir una propuesta política que incluyera los valores originales del partido y de la provincia; y que uno mamó de chicho sobre todo”, agregó.

El ex intendente de Chos Malal consideró, además, que las próximas elecciones “serán las más importantes de la historia”, ya que “no solo se va a elegir al gobernador, sino también al próximo líder de la provincia y hace mucho que no elegimos a un líder”. Junto a ese pronóstico, adelantó que la contienda electoral “estará polarizada entre dos propuestas, la de la Lista Azul y la nuestra, la del MPN auténtico”.

En cuanto al armado de su plataforma política, integrada en su mayoría por disidentes del partido provincia, comentó que se encuentran en la etapa de “selección” y “fortalecimiento” de líderes naturales en cada localidad neuquina, quienes aclaró, “no serán elegidos a dedo”. “Se tratará de personas a las que la comunidad, naturalmente, les haya depositado su confianza”, precisó.

