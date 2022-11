Estatales en alerta por la mala liquidación de la paritaria

La gestión de Arabela Carreras pagó, por planilla complementaria el 10% acordado en el Consejo de la Función Pública a los estatales rionegrinos. Sin embargo, ese depósito generó malestar entre los trabajadores.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, señalaron que “el gobierno incumple el último acuerdo paritario y no adelantó el 10% a la totalidad de los estatales. Es por eso que el sindicato se declaró en asamblea permanente y no descarta medidas de fuerza para la semana que se inicia”.

Rodrigo Vicente, el secretario general de ATE Río Negro, explicó que “numerosos trabajadores se encontraron con groseros errores de liquidación y el depósito de sumas irrisorias en sus cuentas sueldos. Fue una burla. Son tan groseros y generalizados los errores en las liquidaciones, que cuesta creer que no exista la intención de incumplir el acuerdo paritario y perjudicar a los trabajadores justo en una época tan sensible del año. Lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es poner especial atención y cuidado con los salarios de los estatales frente al proceso inflacionario que no da respiro. No se pueden permitir este tipo de manejos que dañan a la gente. Se está jugando con las necesidades de numerosas familias”

Agregó que “la Asociación Trabajadores del Estado se puso en alerta y ya analiza medidas de fuerza, que podrían incluir un paro de actividades para la semana que viene”

En el mismo sentido se manifestó el Consejo Directivo Central de UnTER. “Repudiamos la definición unilateral y arbitraria de Educación por no cumplir con el acuerdo paritario homologado en la paritaria del 10 de noviembre. Exigimos que en forma inmediata la patronal realice la rectificatoria correspondiente. Nos declaramos en estado de alerta y movilización porque entendemos que esta decisión atenta contra el principio de buena fe y nos empuja indefectiblemente a abrir un nuevo conflicto”.

¿Qué dijo el gobierno rionegrino?

Tras la preocupación planteada por los estatales, la gestión de Carreras minimizó las expresiones de los gremios y señaló que analizó la liquidación del adelanto acordado en la última paritaria. Este sábado aclaró que no hubo errores en la liquidación del pago del 10% correspondiente a la revisión del tercer trimestre. De esta forma, desmintió versiones que indicaban que hubo fallas en los montos que fueron depositados a los más de 53.000 trabajadores del Poder Ejecutivo provincial.