El aparato a disposición de la estrategia electoral

La modificación del Código Electoral de Río Negro, con el apoyo de los peronistas enfrentados a los hermanos Martín y María Emilia Soria, y la aparición casi en simultáneo de figuras políticas que permanecían ocultas en el ostracismo, Juntos Somos Río Negro comienza a darle forma a la campaña para la vuelta de Alberto Weretilneck, de la que todos hablan y de la que ninguno en el oficialismo quiere quedar afuera. Incluso la actual gobernadora Arabela Carreras ya parece tener definida su intención de llegar a Bariloche, donde permaneció la gran mayoría de los días de su mandato, para ser intendenta.

Para entender lo que sucede en la política rionegrina no solo hay que estar atento a las cosas que muestran desde el partido del gobierno, sino también a los mensajes desde otras fuerzas que van a jugar claramente para que Weretilneck regrese al despacho de Laprida y Belgrano de Viedma y con él, se producirían varias vueltas. Son muchos los ansiosos por permanecer dentro del gobierno y otro buen número quiere llegar y ser parte de los múltiples beneficios que ofrece el poder.

Hace un tiempo desde esta sección dejamos en evidencia la estrategia por ser fuerte en Roca y cómo se utilizaba la pauta oficial para llenar los espacios en los medios de comunicación con figuras convenientes que no necesariamente deben ser del propio partido. La jugada avanzó y ahora se puede ver de qué manera Juntos Somos Río Negro pretende disputarle la intendencia a la familia Soria, tras cinco períodos en poder entre los mandatos de Carlos Soria (2003-2007 y 2007-2011), Martín Soria (2011-2015 y 2015-2019) y María Emilia Soria (2019-2023).

Weretilneck apuntó junto con el diputado Nacional Luis Di Giacomo al actual ministro de Producción, Carlos Balacloy como candidato. Pero la presentación en sociedad fue un tanto disfrazada. Es que al ex veranista con pasado en la cuestionada y desaparecida empresa Rocafe, se lo pintó de naranja y no del verde que caracteriza al gobierno provincial. El acto se manejó desde las altas esferas del partido, pero dieron la orden precisa de que no apareciera ningún funcionario. El de Orgullo Roquense no tenía que parecer un acto de Juntos Somos Río Negro.

Pero este no será el único candidato con apoyo oficial de la provincia. Se sumaron dos más con la intención de sacarle votos a María Emilia Soria, que se descarta que irá por un segundo mandato. Por un lado se sabía que el radicalismo que responde a las roscas de Daniel "Fino" Sartor (ese dirigente que no podrá festejar con la camiseta oficial de Argentina firmada por Messi porque se la robaron en la entradera que le hicieron en Viedma) acompañará a Weretilneck y además jugará en Roca para limar la fortaleza de la hija del Gringo. Para eso presentaron en sociedad al actual legislador Gerardo Blanes, quien irá por la intendencia con la clásica y muchas veces olvidada Lista 3 y el sello del partido centenario.

Y por otro, en una jugada llamativa por el casi nulo porcentaje en las encuestas y el poco poder de convencimiento, aparece César del Valle, un ex funcionario de Carlos Soria en sus dos mandatos como intendente quien muestra como ladero aJulián Goinhex (hoy asesor de la diputada nacional Silvina García Larraburu en el Congreso), quien fuera el brazo ejecutor del Gringo en temas pocos claros. Ambos se calzan el discurso de "Pasión y coraje" con el que Soria llegó a la gobernación tras 30 años de hegemonía radical.

Ambos soristas (línea fundadora) fueron funcionarios de Weretilneck en sus primeros meses de gobierno tras el asesinato de Soria. Y los dos se fueron acusados de manejos de fondos públicos poco claros. Del Valle era ministro de Obras Públicas y se aprovechó de una figura como Legítimo Abono para aprobar obras y saltar las licitaciones públicas obligatorias. El otro tiene antecedentes múltiples. Además de echar gente de las distintas áreas con la fracasada ley de disponibilidad que dejaba en la calle a 20 mil empleados públicos, logró su punto máximo de corrupción en 2012, con la llegada de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández para hacer el Tedeum en Bariloche. Los números fueron excesivos y todo pasó por su despacho, la oposición lo acusó por facturas apócrifas y hasta pagar fuegos artificiales que nunca se usaron porque están prohibidos en esa ciudad, pero siempre tuvo cobertura oficial, aunque luego tuvo que irse.

Estos dos desempolvaron las viejas banderas del sorismo y aseguran -en los medios amigos del gobierno- que ellos son los herederos de ese espíritu y no los propios hijos del ex gobernador asesinado por su esposa en la madrugada del 1 de enero de 2012.

Es evidente que Juntos busca con estos dos candidatos que irán por listas separadas al oficialismo y que no sumarán votos para Banacloy, que puedan reducir el caudal de votos de María Emilia. Entonces, Del Valle podrá rescatar con suerte algunos votos de quienes aún resaltan la figura de Soria padre y repudian el comportamiento de sus hijos. Blanes, en tanto, intentará llegar a ese radical que no se siente representado por el partido de Weretilneck, y tampoco por el PRO que en Roca esta representado por el legislador Juan Martín.

Esta estrategia va unida a la reforma del Código electoral. En la legislatura se aprobó por mayoría con los votos de JSRN y el de los aliados peronistas encolumnados detrás de Martín Doñate (el mismo que Cristina Fernández y el Frente de Todos designó para ocupar un lugar en el órgano que selecciona, elije y hasta sanciona a los jueces Federales), Entre otros cambios fija un nuevo periodo para hacer las elecciones: "deberán llevarse adelante entre los meses de marzo y octubre, del año del vencimiento de los mandatos".

El proyecto tuvo un cambio de último momento entre la votación en primera vuelta y la segunda que se hizo esta semana. Es que originalmente se planteaba de abril a octubre y ahora es desde marzo. Si bien la gobernadora -firma el decreto para establecer la fecha del comicio- había anunciado que serían en 16 de abril. Ahora parece que el oficialismo adelantará casi un mes la fecha de elecciones.

Además de querer alejarse lo máximo posible de las PASO nacionales, también juega la estrategia pensada para Roca: en caso de fijar las provinciales para el 19 de marzo (como trascendió) obligará a la joven intendenta roquense fijar elecciones locales en abril, con la grieta nacional instalada.

Mientras se construye la campaña, esta semana pasaron cosas en Río Negro. La gobernadora Carreras viajó a París luego de su reunión con el embajador de Alemania en Argentina, justo el mismo día que el diplomático sufrió el duro golpe que significó el triunfo de la selección de Japón sobre los teutones y que pone en riesgo la continuidad de la selección europea en Qatar. Nadie sabe con qué recuerdo se fue de Viedma.

Y si se habla de fiebre mundialista y el daño que provocó la derrota de Argentina contra Arabia, desde el municipio de Cipolletti intentaron brindar todo su apoyo a la Scaloneta. Aunque los encuestadores recomiendan a los políticos no extralimitarse con la fiebre mundialista, los responsables de las redes oficiales hicieron un video y se autoproclamó a la ciudad como "capital oficial de la pasión argentina".

El regreso de Carreras a la provincia la tendrá nuevamente enfrentada a los gremios, porque tanto ATE como UnTER denunciaron que se liquidó mal el 10% que se pagó por planilla complementaria, correspondiente al desfasaje entre el arreglo del tercer trimestre y la inflación. Los sindicatos se declararon en alerta y movilización.