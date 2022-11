Una funcionaria rionegrina víctima de estafa por WhatsApp

La modalidad de estafa no es nueva. Se viene utilizando desde que Argentina empezó a aplicar las vacunas contra el Covid. Sin embargo, en los últimos meses la cantidad de víctimas había descendido. Este lunes, una funcionaria del gobierno de Río Negro fue víctima de una estafa que comenzó a circular en WhatsApp y donde se piden una serie de datos personales bajo la excusa de que son necesarios para poder recibir la vacuna contra el coronavirus. Los estafadores aseguran que son representantes del Ministerio de Salud de la Nación.

Mabel Dell’Orfano de la Agencia de Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias, explicó en Radio La Super de Roca que “me llamaron y me dijeron que eran del ministerio de Salud. Y que debían actualizar el tema de las vacunas para que pueda aplicarme la quinta dosis. Además, me dijeron que era necesario actualizar la APP Cuidar y Mi Argentina. Me advierten que me llamarán y me darán un código y a través de un SMS otro código”.

Agregó que “no me pidieron nada extraño, ni siquiera el DNI, sólo el nombre. Cuando me llegó el SMS yo les doy el código de 6 números. Cuando me doy cuenta activaron mi WhatsApp en el teléfono de ellos y con el código tuvieron acceso a todos mis contactos. En dos minutos entraron a llamar a todos mis contactos para pedirles dinero a nombre mío. Hay que prestar atención a estas cosas. Es una modalidad que están utilizando en muchos lugares, a una amiga le pasó lo mismo, utilizaron el mismo argumento”.