VIDEO: Arañas custodian la plata de los vecinos

Un vecino del barrio La Sirena, de la capital neuquina, envió un video a la redacción de Mejor Informado; en el cual se observa una araña de gran tamaño. Indicó que es la tercera vez, en un mes, que se encuentra con un arácnido en el mismo cajero del BPN ubicado sobre calle Lanín, a metros de la Comisaría Nº 17.

"Es la tercera vez que veo arañas, en el mismo cajero. Son de diferente color y de diferente tamaño", explicó. Asimismo, dijo que "no sé si son arañas típicas de la zona, o no; pero - claramente - no es muy agradable entrar a retirar dinero y encontrar un bicho custodiando el lugar".

"En el video no creo que se termine de dimensionar el tamaño, pero las tres arañas que observé, son grandes. El martes a la noche, advertí a un jubilado que iba a ingresar, sobre la araña. La tuvimos que matar, porque no sabemos si era peligrosa", agregó.