Lo mataron en redes: está arrepentido por tatuarse "Messi"

Le extrema repercusión que tuvo en redes sociales el tatuaje que se realizó en la frente, un joven, para demostrar su admiración por Leo Messi; terminó de una forma inesperada. "El tatuaje me trajo miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Estoy arrepentido", fue parte de lo que dijo el protagonista del video que se había viralizado.

El hincha se tatuó "Messi" en la frente, en uno de los costados de su cara "D10S" y, en el otro, tres estrellas que simbolizan los tres títulos que ganó la Selección Argentina en los mundiales. Por supuesto, muchos fans y argentinos, festejaron la decisión. Pero, el joven, terminó grabando otro video en el que asegura estar arrepentido porque tuvo muchísimos comentarios que - también - fueron muy negativos.

"No pensé decir esto tan pronto. La verdad, me sentía muy orgulloso de lo que había hecho. Pero, debo confesar, que estoy arrepentido porque me trajo miles de cosas negativas; tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente, dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad", expresó en el video.