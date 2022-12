Cortes, sol y un día "prendido fuego" en Neuquén

Se prevee otra jornada calurosa en Neuquén, anque no tan agobiante como la vivida este lunes, con una máxima que podría superar los 33 grados. Pese a que aún no comenzó oficialmente el verano, tal como estaba pronosticado, la semana contará con temperaturas altas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este martes temperaturas en ascenso hasta alcanzar la màxima con cielo parcialmente nublado. Por su parte, la noche será agradable con 29 grados. Habrá viento de leve a moderado a partir de la tarde con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia la noche.

Lamentablemente, este miércoles predominará el viento y el calor en la región. Por la madrugada estará algo nublado con una temperatura de 17 grados y por la mañana pasará a estar mayormente nublado con una temperatura de 22 grados. En horas de la tarde alcanzará la máxima prevista en 33 grados y por la noche descenderá a los 22. Se sentirá a partir de la tarde el viento de casi 60 kilómetros por hora con ráfagas de entre 79 y 87 kilómetros por hora.