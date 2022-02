Video: brutal pelea entre dos nenes en Añelo

En las últimas horas se difundió un video que causa conmoción y preocupación en la región. Una violenta pelea entre dos chicos de 13 y 14 años, de las inferiores del club de Añelo. Con mucha agresividad se trenzaron a las piñas dentro de la cancha mientras sus compañeros lejos de separarlos, no solo filmaron sino arengaron.

Según trascendió ambos jugadores de la categoría novena protagonizaron este hecho antes de que llegara el profesor para la práctica del lunes. Al notar la presencia del técnico encargado del equipo, la pelea culminó y los menores "siguieron como si nada". El docente y los padres, se enteraron de lo ocurrido horas más tarde cuando vieron el video en Facebook.

"No se avala este tipo de violencia. Nos enteramos esta mañana, lo hablamos con el profe de la categoría y contó que cuando llegó los chicos no estaban peleando y entrenaron normal", sostuvo Darío Díaz, presidente del Club Añelo, en diálogo con la radio local Municipal 90.7.

Asimismo, agregó que dicha situación no es habitual "fue algo irregular en la que no se cumplieron ciertas pautas. Los chicos tienen claramente indicado que no ingresen al predio si no están los profesores. Ellos saben que no pueden estar. Convocamos a los padres a los chicos que formaron parte de la pelea y va a haber sanciones".