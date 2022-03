La falta de abastecimiento de gasoil que existe en todo el país, también afecta al transporte público de la ciudad. Esta escasez, se debe al desfase entre el precio de venta y el de importación, lo que lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta de hasta 15 litros por vehículo.

En comunicación con "Mejor de Tarde" 24/7 Canal de Noticias, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, dijo que "hay faltante de gasoil en la mayoría de los colectivos". "La situación es muy crítica, al romperse la cadena de distribución nos estamos quedando sin gasoil, por eso estamos trabajando parta tener la previsión y mantener la continuidad".

Al referirse a la suba de precios de gasoil que paso de $80 a $200 el litro el subsecretario dijo que "tenemos que estrechar vínculos para conseguir combustible, porque hoy conseguirlo es difícil. Lo estamos comprando a precios exorbitantes" .

"Vamos a salir a comprar a cualquier precio, porque no se consigue, es una locura tener que lidiar con este tipo de situaciones. Para nosotros es una complejidad por lo que avecina, esperemos que no pase a mayores y que podamos recuperar la cadena de distribución", agregó.

Además, al ser consultado sobre la circulación actual de los colectivos en la ciudad expresó: " Vamos a hacer un diagrama especifico, nuestra función es cuidar a los ciudadanos, todos pueden contar con el transporte en tiempo y forma".

"Veremos qué pasará la semana que viene, porque si falta gasoil, ya que nadie nos confirma la venta para la próxima semana, tendremos que analizar si sacamos algún servicio de circulación" . "Es muy complejo lo que se avecina, porque si recuperamos la cadena de distribución y contamos con el gasoil, otro tema a analizar va a ser el precio, porque la verdad que se siente mucho el aumento", manifestó.

Con respecto a los usuarios comunes dijo que "está prevista la cadena de distribución para aquellas personas que vayan con su automóvil particular a cargar gasoil, no deberían tener inconvenientes por la escasez, no va a faltar en estos días y tampoco durante semana santa".