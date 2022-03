Rentas extendió un mes la moratoria

El director provincial de Rentas, Juan Martín Insúa, confirmó que el plan de facilidades de pago se extenderá un mes más, dada la cantidad de contribuyentes que intentan poner al día sus deudas con el organismo, y que no lo habían logrado en este mes que estuvo vigente, y que vencía hoy.

Insúa aclaró que la moratoria no tuvo carácter recaudatorio, si no más bien de "contención por la pandemia", que provocó que muchos contribuyentes no pudieran estar al día con sus obligaciones tributarias.

Ante este panorama "el gobernador decidió prolongar hasta el 30 de abril " el plan de pago, dijo el funcionario. También destacó que tiene muchos beneficios, como la posibilidad de pagar de 1 a 6 cuotas con el descuento total de intereses, o en otros planes con el 75 por ciento de descuento. Además hay posibilidades de adherir a cuotas de hasta 60 meses.

En diálogo con el programa "La Torre", de Mitre Patagonia, Insúa dio detalles de esta moratoria que permitirá cancelar las deudas de manera más flexible que la habitual.

