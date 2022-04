La odisea para calefaccionarse en la meseta

El frío ya llegó a la región y junto a eso, la preocupación por los sectores más vulnerables para poder calefaccionarse. Es que, los precios se fueron por las nubes y las garrafas y la leña están cada vez más difíciles de conseguir. A esto se le suman las trabas burocráticas para acceder a la ayuda estatal.

Daniel González, referente del merendero Merenderos Unidos ubicado en Trébol II en la meseta neuquina, dialogó con 24/7 Canal de Noticias y contó en primera persona cómo es la lucha para no pasar frío: no pueden acceder a la calefacción a través de un artefacto eléctrico porque no es buena la tensión al no tener regularizada la electricidad y tampoco pueden pagar la leña ya que aumentó el doble en tan solo un año.

"Este es un sector que ha crecido de manera impresionante, de 300 familias que comenzamos, ahora somos 700. Las personas que no pueden pagar el alquiler vienen a instalar su casilla acá".

Conseguir una garrafa también se convierte en una odisea en la meseta, ya que deben caminar al menos una hora a pie para llegar a los barrios donde va el camión. De forma particular, se puede comprar una garrafa a $1500 pesos y dura tan solo dos o tres días. ¿Para acceder al Plan calor? Deben tener una dirección, cosa impensada en Trébol II.

