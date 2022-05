Cumplió 21 años y salió a la ruta con su silla de ruedas

Con un chapista adaptó su silla de ruedas y ya no tiene horizontes. Los sueños están para ser cumplidos, dice. .

Todos los días, todos los cumpleaños, Braian Pocho Stuardo vuelve a vivir. Desde siempre, no sólo de la tragedia de hace ocho años cuando perdió a su madre y una parte de su pierna. Desde siempre. Montado en su sonrisa ancha, en su pasión boquense, en el horizonte que lo lleva adonde quiere.

El sábado cumplió 21 años y se dio una panzada de ruta, de aire y de llamado de atención. En su silla de ruedas, a la que adaptó un sistema de pedales, hizo los 70 kilómetros que unen a Loncopué con Las Lajas. Y lo contó por AM 550 y 24/7 Noticias, en el programa Pasen y Vean.

En la charla, como recorriendo cada metro de esa ruta, fue contando sobre el accidente de hace ocho años, de su vuelta a séptimo grado en la escuela de Loncopué y de su secundaria en Zapala, de su programa de radio, de cómo adaptó el sistema de pedales y rueda delantera a su silla de ruedas. Habló y reflexionó sobre la importancia de los afectos, de la familia para salir adelante, de no ser víctima ni victimizado por su discapacidad, de la necesidad de abrir cabezas como la de él para que ningún obstáculo te impida cumplir los sueños.

Pochito Stuardo, el que ya tiene 21 y piensa en un futuro relacionado con la comunicación no quiere dar lecciones ni ser ejemplo de nada, sólo llama la atención de las mentes cerradas que no incluyen, que no contemplan todos los colores de ese cielo que levanta como una bandera él, desde Loncopué.