Domésticas rechazaron el aumento del 30%

Las trabajadoras no están de acuerdo con el 30% de aumento..

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un incremento salarial del 30% en tres tramos. Con el sueldo de abril se incrementará en un 6%, un 9% en mayo y un 15% en junio con cláusula de revisión para el mes de agosto de 2022, luego de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El acuerdo ya fue publicado en el Boletín Oficial y tiene plena vigencia. Establece un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal doméstico.

Sin embargo la titular del Sindicato de Casas Particulares de Río Negro, Sonia Koprio señaló esta mañana en Radio La Super: “No estamos de acuerdo con el aumento del 30%, no firmamos el acuerdo. Estamos en desacuerdo, no alcanza”.

Agregó que “no aceptamos este aumento. Pedimos que supere el básico del salario mínimo. Dos gremios, el de Río Negro y Neuquén junto con el de Entre Ríos no firmamos. En marzo una trabajadora, haciendo 8 horas y con el aumento cobró $34.140. Y en abril con el 6% pase a cobrar 35.514. Solo $1.000 de aumento. Eso no alcanza. La inflación día a día nos consume, es una vergüenza”.