Fue aclarado el supuesto hecho de violencia de género en el TSJ

Luego de la denuncia de la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y presidenta del Consejo de la Magistratura, Soledad Gennari por violencia de género a su par del máximo cuerpo del Poder Judicial, Germán Busamia, el presidente del TSJ Evaldo Moya convocó al resto de los vocales y a la defensora Vanina Merlo para "llevar adelante acciones concretas tendientes a recomponer las relaciones interpersonales" entre ambas partes.



En un acta se volcaron los pormenores de la discusión que mantuvo Gennari con Busamia, durante una de las reuniones semanales de acuerdo del TSJ el pasado 11 de mayo. El texto fue leído a cada uno de los involucrados, quienes al finalizar suscribieron al mismo, dando por finalizado el conflicto.

La discusión entre ambos tuvo diversas aristas: en un primer lugar involucró una exposición de Gennari sobre el Mapa de Género de la Justica Argentina en el que se comenzaría a trabajar en la carga de diversidades sexo-genéricas. Al respecto Busamia expresó no estar de acuerdo con categorizar, que estaba convencido que ello era inútil, "que para que no nos critique el diario y la comunidad había que tratar a todo el mundo por igual, y que tratando igual y con respeto no le íbamos a errar".

El segundo tiene que ver con una segunda exposición de la Dra. Gennari respecto de diversas gestiones vinculadas con la oficina de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer, relacionadas a la implementación en nuestra Provincia de sistemas de gestión de procesos de violencia e indicadores de riesgo. Ante la misma, Busamia, desarrolló una exposición en la que mencionó que el sistema de gestión de la Oficina de Violencia estaba en situación crítica, porque así lo habían transmitido sus responsables en reuniones que habían concretado los días anteriores con el equipo jurídico e interdisciplinario de la Oficina Neuquén y con todo el grupo de operadores jurídicos de la OV del Interior. Señaló también que los Operadores Jurídicos de la OV de todo el Interior habían presentado una nota enumerando una serie de puntos críticos e indicando que nunca fueron atendidos. Finalmente, expuso que con el objetivo de brindar contención y soluciones respectos de estas temáticas, junto con el Dr. Mazieres convocaron a una reunión presencial en Zapala para el día viernes 13 de mayo de 2022.

Ante ello, Gennari preguntó molesta por qué no se le había consultado a ella y por qué no se la había invitado a esa reunión. El Dr. Busamia le contestó que la decisión de fijar dicha convocatoria se había tomado con la anuencia del Dr. Moya. Asimismo le expresó que no se le consultó al respecto porque ese día la Dra. Gennari se encontraba cumpliendo funciones fuera de la Provincia del Neuquén. Ante esta respuesta la Dra. Gennari le preguntó al Dra. Busamia si le estaba insinuando que ella no trabajaba, a lo que el Dr. Busamia le respondió que él se limitaba a describir el contenido de la nota. El intercambio continuó con exposiciones encontradas respecto del abordaje que, en la opinión de cada uno de ellos, debía dársele a la solución de estos conflictos.

Luego de la descripción de los hechos por parte de Moya a los involucrados, Busamia expresó que, "sin perjuicio de reservarse el derecho de ampliar detalles, en los aspectos centrales la misma se ajusta a lo sucedido; que no ejerció ningún tipo de violencia contra la Dra. Gennari; que la misión que desarrollamos como Vocales debe incluir la posibilidad de tener miradas disímiles sobre la diversidad de temas, como así también de poder expresarlas en marco de las deliberaciones que se producen en los Acuerdos Administrativos; y que él no ha incurrido en actos discriminatorios, agresivos, inapropiados o descalificantes hacia su persona".

Por su parte la Dra. Gennari expresó que el relato de los hechos "es una descripción subjetiva que no tiene en cuenta el contexto, pero decide autónomamente poner por sobre todas las cosas el cumplimiento de su función y trabajar en pos de un mejor servicio de justicia. Que en virtud de ello, entiende que tanto ella como el resto de los miembros del Tribunal Superior de Justicia deben aunar esfuerzos por superar las eventuales diferencias que se generaran en el marco de la función, y que en tal sentido procede en este acto a dejar sin efecto la denuncia efectuada".

Se aclaró además que el Dr. José Gerez no fue sido convocado a este acto por haber tenido una activa participación al momento de dictar las medidas cautelares y tomar una posición preliminar sobre el asunto.

Seguidamente, pese a las excusaciones oportunamente presentadas, atento a lo señalado por la Dra. Soledad Gennari y no existiendo controversia, los presentes se pronunciaron por la procedencia del archivo de las presentes actuaciones.